Премьеру "Мстителей" перенесли из-за российского фильма

Премьеру фильма "Мстители: Финал" в российском прокате перенесли с 25 на 29 апреля по требованию Министерства культуры России из-за российского фильма "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли. Об этом пишут "Ведомости".

Сети кинотеатров "Каро", "Киномакс" и "Синема стар" настаивают на 25 апреля - дне мировой премьеры. Письмо с такой просьбой они написали в Министерство культуры и прокатчику фильма Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

Российские зрители имеют право увидеть финальный фильм "Мстителей" одновременно со всем миром. Кроме того, перенос премьеры негативно скажется на посещаемости кинотеатров, говорится в письме. Ранее онлайн-петицию с требованием вернуть показ фильма на прежнюю дату подписали более 50 тысяч человек.

По данным источников газеты, прокатчик Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing сперва просил показать "Мстителей. Финал" 25 апреля, как и во всем мире, но позднее без объяснения причин перенес премьеру. В Минкульте заявили, что прокатчик подал документы на 29 апреля, поэтому на эту дату было подписано прокатное удостоверение.



Предыдущую серию "Мстителей" также пытались перенести с 3 на 11 мая 2018 года, но из-за скандала дату премьеры вернули с условием, что 9 мая кинотеатры покажут только российские фильмы.

Ранее несколько крупных прокатчиков бойкотировали выход российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", поскольку Министерство культуры отказалось дать разрешение на показ на той же неделе бельгийского мультфильма "Королевский корги". Тогда чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому они могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект.

Владельцы кинотеатров осудили использование административного ресурса, к которому, по их словам, прибегают продюсеры с целью "расчистки даты релиза" для отечественных фильмов.

"Мстители: Финал" — четвертый фильм о супергероях из вселенной Marvel, который сняли Энтони и Джо Руссо. "Миллиард" Романа Прыгунова рассказывает историю банкира, который делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими сыновьями.