"Расчистка" дат для фильмов отечественного производства в российском прокате происходит регулярно, но последней каплей для российских кинотеатров станел перенос с длинного мартовского уикэнда анимационной комедии "Королевский корги" ради мультфильма "Гурвинек", который был снят при поддержке Минкульта и Фонда кино. В результате многие российские кинотеатры попросту бойкотировали "Гурвинека".

Специалисты, говорят, что повторение таких ситуаций весьма вероятно. О том, что происходит на рынке кинопоказа в интервью Радио Свобода рассказала эксперт кинорынка Елена Шнеерсон.

- "Расчистка" проката под российский фильм происходит не впервые. Почему до сих пор молчали, а сегодня возмутились? Что объединило конкурирующие между собой кинотеатры, почему абсолютно невинные фильмы, которые не приурочены ни к какой дате стали причиной скандала?

- Я думаю, что просто наступил предел терпению российских экзибиторов (кинотеатров). Кинобизнес - очень сложный высокорисковый и плохо предсказуемый бизнес. Некоторые даже крупные российские сети находятся в весьма непростом экономическом положении. Недавно, например, практически прекратила свое существование сеть кинотеатров "Люксор", которая занимала около 5% рынка в стране. Люди, которые возглавляли "Люксор", проработали в кинобизнесе более четверти века, некоторые эксперты предполагают, что одна из причин случившегося - стагнация кинорынка, наступившая в последние годы после многих лет постоянного роста. В прошлом году, несмотря на все победы российского кинематографа, рынок кинопоказа потерял более 6%. То, что называется сегодня "защитой российского кинематографа от Голливуда" часто влечет за собой серьезные потери для российских кинотеатров.

Так называемая "раздвижка релизов", это очень опасная игра, которая может привести к непоправимым последствиям.

Например, в конце прошлого года произошла достаточно знаменательная история, когда в очередной раз расчищая новогодние праздичные дни для российских фильмов, четыре крупных голливудских блокбастера вынудили выйти в прокат в одну дату – 13 декабря - "Аквамен", приквел "Трансформеров" - "Бамблби", и два анимационных фильма – "Гринч" и "Человек-паук: через вселенные" (который, кстати, в этом году выиграл "Оскар"). По оценкам некоторых аналитиков, потери рынка от такого релизного расписания составили приблизительно 1,5 миллиарда рублей. Учитывая, что половину бокс-офиса получают прокатчики (они же дистрибьюторы), а вторая половина остается у показчиков (они же экзибиторы), только российские кинотеатры, скорее всего, потеряли более 700 млн. рублей. Для огромных голливудских студий, которые прокатывают свои картины во всем мире, эти потери в России не столь существенны, они, возможно, их даже не заметили. А вот для многих российских кинотеатров такой недобор кассы мог стать серьезной проблемой.

Очень важно не забывать, что для будущего российского кинематографа благополучие кинотеатров жизненно необходимо. Так называемая "раздвижка релизов", это очень опасная игра, которая может привести к непоправимым последствиям.

- В России стали ходить в кино меньше?

- В России посещаемость кинотеатров, кстати, совсем невысокая в сравнении со многими другими странами. Одна из главных задач, стоящих перед кинобизнесом сегодня - не только удержать зрителей в кинотеатрах, но и сделать все возможное, чтобы увеличить частоту посещения. Необходимо также постараться привлечь в кинотеатры и более взрослую аудиторию, которая во многих странах составляет достаточно высокий процент среди зрителей.

Если же говорить об успехах российского кинематографа то, на мой взгляд, они должны оцениваться исключительно в увеличении количества проданных билетов на отечественные фильмы. Сравнение сборов за год российских фильмов по отношению к зарубежным не может являться единственным критерием успеха. Можно довести ситуацию до абсурда и просто запретить прокат зарубежного кино. Тогда, скорее всего, мы вообще потеряем зрителя, есть риск, что повторится ситуация начала 90-х, когда люди просто перестали ходить в кинотеатры, а на их месте открывались мебельные и автомобильные салоны. Фильм "Сибирский цирюльник" в конце 90-х по сборам был на втором месте после "Титаника", но при этом он не имел ни единого шанса окупиться в прокате.

- Можно ли просто разнести фильмы по разным сеансам и залам, не сдвигая даты прокатов?

- Чем больше залов в кинотеатре, тем более гибкая и разнообразная может быть репертуарная политика у площадки. Я думаю, что многие люди, которые предпочитают смотреть фильмы на большом экране, сталкивались с ситуацией, когда через пару недель после выхода фильма в прокат часто очень сложно найти удобный для просмотра сеанс в близлежащих кинотеатрах. Одна из проблем кинорынка в России это недостаточное количество крупных мультиплексов, и как результат очень короткая жизнь фильмов в кинопрокате.

- Когда госструктуры сами выбирают на какую дату кого ставить, они приносят хоть какую-то пользу российскому кинобизнесу?

- Мне кажется, что попытки регулировать кинорынок, хотя это многим может показаться странным, скорее всего будут иметь негативные последствия для всего кинобизнеса. Каждый дистрибьютор пытается выбрать для своей картины наиболее комфортную дату – ту, на которой, как он верит, фильм может собрать максимальное количество денег. И если все участники этого процесса будут достаточно профессиональны, общие сборы от всех фильмов за год будут тоже максимальными. К сожалению, одна из сложностей кинотеатрального бизнеса заключается в том, что не существует, так называемой "контрольной группы", поэтому нельзя с высокой точностью просчитать потери или выгоды от принятого решения.

Например, недавно в России с 25-го на 29-ое апреля передвинули дату выхода в прокат фильма "Мстители: финал" – самого ожидаемого блокбастера, который несомненно войдет в топ фильмов по сборам в этом году. С большой вероятностью это сделали, чтобы на втором уикенде у российской картины "Миллиард" не было сильных конкурентов, предполагая, что это позволит российскому фильму собрать более внушительную кассу. При этом скорее всего не учитывались все аспекты маркетингового продвижения картины. Например, тот факт, что на российские фильмы обычно ходит более взрослая аудитория, а более молодой зритель предпочитает голливудские блокбастеры. Так вот, эта аудитория, которая, скорее всего, даже не удостоит своим вниманием просмотр трейлера фильма "Миллиард" в интернете, и которая не смотрит телеканал "Россия", могла бы прийти в кинотеатры на фильм "Мстители: финал" с 25-го по 29-ое апреля и увидеть в фойе кинотеатров стенды, постеры, а возможно и другие маркетинговые материалы картины "Миллиард". Более того, я думаю, что на уровне дистрибьюторов или кинотеатров можно было бы договориться, чтобы перед фильмом "Мстители" на большом экране показывали трейлер ленты "Миллиард". И тогда появился бы шанс, что аудитория, которая сегодня ни при каких условиях не пойдет на "Миллиард",с большой вероятностью заинтересовалась бы фильмом. И в результате, российская картина могла бы собрать больше денег, чем соберет сейчас, даже при переносе даты голливудского блокбастера А вот при сегодняшнем раскладе кинотеатры скорее всего понесут большие потери в выручке, что случалось уже не единожды в конце апреля - начале мая из-за попыток регулировать рынок кинопоказа.

- Сколько в среднем российские кинотеатры собирают за уик-энд?

- Сборы кинотеатров величина не постоянная - есть уик-энды, которые собирают меньше 500 миллионов рублей, а бывают и такие, которые дают порядка 1,5 миллиарда. Столь большая разница в кассовых сборах, практически в 3 раза, обусловлена в главной степени желанием зрителей посмотреть тот или иной фильм. Так что видимо последний уикенд апреля в этом году для российских кинотеатров станет серьезной проблемой.

- Легко ли вообще пресказать будущие сборы?

- Не только в России, но и во всем мире с высокой точностью прогнозировать сборы практически не умеют. Очень часто даже хорошие аналитики ошибаются в 2-3 раза, а иногда, как, например, с вышедшим недавно фильмом "Зеленая книга", и в 10 раз. Лента собрала в России уже более 500 миллионов рублей, при этом до начала проката картины большинство профессионалов склонялось к тому, что сборы должны быть максимум в районе 50-60 миллионов.

​- Комментируя недавний скандал с "Королевским корги" и "Гурвинеком" чиновники минкульта сказали, что, мол, прокатчики должны были сами договориться…

- Я не очень понимаю, как это возможно, ведь оба дистрибьютора еще в прошлом году выбрали именно эту дату для своих фильмов, то есть были уверены, что именно на этом уикенде обоим фильмам будет наиболее комфортно и по росписи в кинотеатрах, и по бокс-офису. Трехдневный уикенд позволяет людям увеличить частоту своих походов в кино, особенно если говорить о семейной аудитории в плохую погоду. Так почему бы не дать возможность родителям с детьми посетить кинотеатры пару раз за праздники, конечно же, если их заинтересовали оба фильма. Более того, мне представляется, что комедия "Королевский корги" рассчитана на более взрослого зрителя. Аудитория, предпочитающая зарубежное кино, не очень сильно пересекатся с любителями отечественного кинематографа. При выходе обеих картин 7-го марта сборы у кинотеатров были бы выше. Помешали ли бы картины друг другу - вопрос очень спорный. Хотелось бы обратить внимание, что в году всего 52 уикенда, на каждом из них в среднем в кинотеатрах появляются около десяти новых фильмов, включая картины российского производства, поэтому, конечно же пересечение по жанрам встречается довольно часто - пересекаются и хорроры, и семейное кино, и комедии. Возникает вопрос: почему под какие-то картины вдруг включается этот самый административный ресурс, а под какие-то - нет?

- Может быть чиновники дейстуют в интересах конкретных продюсеров?

- Мне не хотелось бы домысливать за кого-то, и искать виноватых. Если говорить о поддержке отечественного кино, я думаю, что первое, что надо бы сделать, это хотя бы попытаться уговорить средства массовой информации, с серьезным пакетом государственного участия, освещать премьеры фильмов. Году в 1995-ом, когда людей в кинотеатрах было безумно мало, на каждом уважающем себя федеральном канале были программы о кино, и большинство из них выходили в прайм тайм. Думаю, что если сделать профессиональные, интересные для зрителя программы, рассказывающие о новых фильмах, и поставить их в удобное время, то у них могли бы быть неплохие рейтинги. А еще было бы замечательно, чтобы, например, в новостных программах рассказывали о премьерах фильмов, как это было раньше. Сегодня одна из сложнейших задач при продвижении фильма, это пробиться сквозь забитое информационное пространство, сейчас мы очень часто сталкиваемся с низкой осведомленностью потенциальных зрителей, о картинах выходящих в кинотеатральный прокат.

Для российских продюсеров невыгодно держать на полке уже готовую картину.

​- Наверное, не только маркетинг и административный ресурс, но и качество фильма определяет сборы?

- Наша задача - заинтересовать заинтересовать зрителя российским кинематографом, а не приставлять ему пистолет к виску, потому что этот пистолет все равно не стреляет. Человек не будет покупать билет за свои собственные деньги на российский фильм, если он этого не хочет. Поход в кинотеатр не является необходимостью, это не хлеб или молоко, это развлечение, причем достаточно дорогое в сравнении со средней зарплатой в стране. В последнее время заполняемость кинотеатров в среднем ориентировочно составляет около 15%. Да, на Новый год она становится повыше, но времена, когда в кинотеатрах были аншлаги, давно прошли.

- То есть одна из причин низкой заполняемости залов - дорогие билеты?

Мы должны своего зрителя на ручках носить, пылинки с него сдувать

- В России частота походов в кинотеатры совсем невысокая по сравнению со многими другими странами. У нас иногда, например, прямо сравнивают количество проданных билетов за год в нашей стране и во Франции, хотя население в России сопоставимо с населением Франции и Германиии вместе взятыми. Кроме тех проблем, о которых я уже упоминала ранее, у нас все-таки достаточно высокая средняя цена билета. И сейчас, когда люди ко всему прочему еще и сильно отягощены ипотеками и кредитами, возможность массового исхода зрителей из кинотеатров не стоит исключать. Очень надеюсь, что этого не случится, во всяком случае, в обозримом будущем. Я считаю, что мы должны своего зрителя на ручках носить, пылинки с него сдувать, потому что именно его кровно заработанные деньги, дают возможность существовать всей индустрии, в том числе, снимать российские картины.

​- Поокатное удостоверение становится инструментом, с помощью которого чиновники регулируют дату выхода фильма?

- Прокатное удостоверение - документ, который подтверждает права конкретной кинокомпани на дистрибуцию картины на территории России, но вот дата начала показа фильма появилась в прокатном удостоверении совсем недавно. И именно это дало возможность чиновникам пытаться регулировать кинотеатральный процесс.

- Правда ли, что дату начала проката часто объявляют еще до получения прокатного удостоверения?

- Для того, чтобы получить прокатное удостоверение на ленту, требуется приблизительно несколько недель. Но для этого необходимо иметь на руках уже готовый фильм, а если мы говорим о зарубежных картинах, то в наличии должна быть уже дублированная копия. Учитывая объем пиратства в нашей стране, для всего кинобизнеса очень важно, чтобы зарубежные картины выходили как можно скорее, как можно ближе к дате мирового релиза. Но и российским продюсерам, я думаю, очень невыгодно держать на полке уже готовую [российскую] картину. Обычно документы на прокатные удостоверения подаются впритык к дате релиза, а вот маркетинговая кампания по продвижению фильма начинается часто за полгода, а иногда и за год до появления фильма в кинотеатрах. Когда кампания началась, очень важно иметь возможность разместить на маркетинговых материалах дату начала показа фильма в кинотеатрах. Менять ее после объявления в публичном пространстве весьма накладно для бизнеса. И уж совершенно недопустимо и для дистрибьюторов и для кинотеатров менять дату всего за несколько дней до ожилаемого выхода картины в прокат. При этом, к сожалению, довольно часто бывает, что компания получает прокатное удостоверение за день до выхода картины в прокат.

- Как вам кажется, заставит ли скандал с "Гурвинеком" сделать правильные выводы чиновников Минкульта?

- Мне очень хочется надеяться, что все вернется на круги своя и из прокатного удостоверения все-таки исчезнет дата выхода фильма в прокат. И тогда в будущем не будет подобных стрессовых ситуаций, которые несут за собой риски не только для дистрибьюторов, но и для кинотеатров. Я надеюсь, что в светлом будущем все будут думать не о ежесекундной выгоде для какого-то определенного продюсера, а все-таки о кинобизнесе в целом. А бОльшая уверенность в завтрашнем дне позволит частным компаниям продолжить строительство новых кинотеатров, особенно мультиплексов, которых так не хватает в нашей стране, - считает Елена Шнеерсон.