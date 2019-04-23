Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Московский городской суд отклонил жалобу на продление ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемого в причастности к попытке поджога офиса партии "Единая Россия" в январе 2018 года. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ранее районный суд Москвы продлил арест Мифтахову до 7 мая.

Адвокат Светлана Сидоркина просила изменить меру пресечения Мифтахову на домашний арест в помещении общежития МГУ. На заседании Мосгорсуда, она заявила, чтосуд не привёл достаточно обоснованные доказательства вины её подзащитного. Все обвинение строится на показаниях засекреченного свидетеля, который дал показания спустя год, отметилаадвокат.

Прокурор просил оставить арест в силе, заявив, что Мифтахов может скрыться.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Его подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Мифтахову грозит до семи лет лишения свободы.

Сам аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключенным.