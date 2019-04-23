Связанный с Пригожиным бизнесмен получил алмазные контракты в ЦАР

Власти ЦАР опубликовали контракты на добычу алмазов и золота с Евгением Ходотовым, которого российские СМИ связывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Об этом сообщает издание РБК. Согласно контрактам, Ходотов получил право на эксплуатацию по крайней мере пяти месторождений в африканской республике.

По данным властей ЦАР, компания Lobaye Invest российского бизнесмена получила право добывать алмазы и золото на участках общей площадью не менее четырех квадратных километров. Разрешения на разработку месторождений власти выдали в апреле и июне 2018 года, однако соответствующие документы были опубликованы на сайте Минфина ЦАР только в марте этого года. Контракты на разработку четырех из пяти месторождений подписаны на три года с возможностью продления.

По данным "Новой газеты", гендиректор Lobaye Invest Евгений Ходотов – бывший глава компании "М-Финанс", связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным The Bell, бизнесмен числится среди ветеранов РУБОП (существовавшая до 2008 года структура МВД). В свою очередь франкоязычное издание Jeune Afrique цитирует анонимного дипломата, работающего в столице ЦАР, который утверждает, что "здесь настоящий шеф русских – это Ходотов".

Ранее множество СМИ, в том числе и Радио Свобода, расследовали различные аспекты предполагаемого участия компаний Пригожина в добыче полезных ископаемых в ЦАР. Также публиковалась информация о том, что в стране присутствуют бойцы ЧВК, связанные с Пригожиным (сам он это отрицает). В Центральноафриканской Республике летом прошлого года были убиты трое российских журналистов, расследовавших деятельность этих ЧВК. Согласно выводам расследования, организованного Михаилом Ходорковским, за убийством стоят структуры, связанные с Пригожиным.