Сталин против Путина. Ксения Кириллова – о симпатиях к тирану

В преддверии очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне в российском информационном пространстве, к сожалению, опять царит не скорбь по погибшим, а воинственный пафос и нагнетание милитаризма в уже знакомом стиле "Если надо – повторим!". Во многих городах по всему миру проходят российские акции "Бессмертный полк", и их постоянной атрибутикой, наряду с советской символикой, всё чаще становятся портреты Иосифа Сталина, как главного "творца великой победы".

В апреле социологи Левада-центра провели опрос об отношении граждан России к фигуре Сталина. Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своём восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявляет каждый второй опрошенный (51%). Если же добавить к этому безразличное отношение, то в целом уровень неотрицательного отношения к советскому вождю (то есть положительного и нейтрального) составляет 77%. При этом в сравнении с прошлым годом уровень "уважения" к Сталину вырос на 12%.

Многие комментаторы из числа людей либеральных взглядов уже окрестили данные соцопроса "стокгольмским синдромом", а некоторые и вовсе обвинили Левада-центр в искажении результатов. Однако, похоже, данные цифры вполне реалистичны. Благодаря усилиям кремлёвской пропаганды за последние два десятилетия в сознании большинства россиян Сталин превратился не в конкретную историческую фигуру, а в набор качеств и поступков, которых граждане ожидают от своей власти. В этом перечне "желанных поступков" репрессии находятся далеко не на первом месте, и я не удивлюсь, если многие из опрошенных не верят в причастность Сталина к массовому террору. В первую очередь, Сталин стал для них олицетворением борьбы с коррупцией. В самом деле, многочисленные передачи и фильмы, посвященные советскому диктатору, подчеркивают его "нестяжательность", простоту в быту, напоминают, что в его времена не существовало никаких олигархов, а со злоупотреблениями боролись эффективно и просто, расстрелами. Фраза "Сталина на вас нет" звучит с экранов пропагандистских фильмов (где она парадоксальным образом вкладывается в уста даже пострадавших от сталинской депортации крымских татар), и, как следствие, россияне все больше мечтают о новом вожде, который мог бы "разобраться" с сегодняшней коррумпированной российской верхушкой.

Ещё одна ассоциация со Сталиным – образ победителя. Взвинчивание милитаристской истерии, культ Дня Победы, который по сути тоже превращается в пропаганду войны, навязываемое массовому сознанию ощущение "осажденной крепости" вызывает в людях потребность победного разрешения затянувшихся внешнеполитических конфликтов. "Сталин" в их представлении – не только символ величия России и ностальгии по СССР, но главным образом символ России, побеждающей своих многочисленных внутренних и внешних врагов.

Чем сильнее растёт в стране недоверие к Путину – тем явственнее становятся симпатии к диктатору из прошлого века

Третья идея, приписываемая современной пропагандой Советскому Союзу и лично товарищу Сталину, – идея социальной справедливости. Она близка к борьбе с коррупцией, но включает в себя ещё и стремление к "социалистическому раю", бесплатному образованию и медицине, высоким пенсиям и другим социальным благам. При этом тот факт, что во времена Сталина рабочая неделя была шестидневной, а люди вынуждены были проводить у станков едва ли не всю свою жизнь, разумеется, в расчёт не принимается.

Парадокс заключается в том, что новый пропагандистский культ Сталина, призванный служить опорой власти Владимира Путина и поддерживать его образ "нового мудрого вождя", постепенно оборачивается против российского президента. Чем сильнее растёт в стране недоверие к Путину – тем явственнее становятся симпатии к диктатору из прошлого века. Сталин, появившийся в медиапространстве для укрепления в массовом сознании образов популярного сильного лидера и "сильного государства", уже не столько легитимирует диктаторские замашки Путина, сколько противопоставляется ему. Ведь Путин не только не справляется с коррупцией, но и сам является главой коррумпированной системы, тогда как Сталин, по мнению обывателей, "давно пересажал бы всех высокопоставленных жуликов и воров". Путин, по мнению его сторонников, неплохо выглядит в образе защитника России от внешних врагов, но невозможность существовать без постоянного ощущения внешней угрозы сыграла с Кремлём злую шутку. Получается, что Путин "сдерживает внешний натиск", но уже много лет так и не может справиться с ней и устранить опасность не только всемогущего "вашингтонского обкома", но даже от Украины, которая, если верить российскому телевидению, вот-вот нападёт на Россию. И при Путине, особенно на фоне падения уровня жизни и пенсионной реформы, уж точно не просматривается никакой социальной справедливости.

Поэтому, как ни парадоксально, рост симпатий населения к Сталину скорее свидетельствует не столько о растущей поддержке россиянами политики Путина, сколько об усиливающейся в обществе оппозиционности. Это признает даже известный своей лояльностью к Кремлю близкий к Министерству обороны сайт "Военное обозрение". "Резкий рост популярности Сталина есть не что иное, как завуалированный, загнанный пока внутрь, протест общества против действий нашей власти и тех, кто её сейчас олицетворяет… Это, если угодно, та самая "внутренняя оппозиция", о которой иногда говорят философы и про которую иногда же шутят юмористы. Теперь она стала реальностью для 51% россиян. И как бы кто на самом деле ни относился к личности Сталина, такой процент потенциальных оппозиционеров всё-таки должен как-то убедить Кремль, что он теряет контроль над ситуацией и стоит на пороге значительных перемен", – отмечает один из авторов сайта, Виктор Кузовков.

Именно поэтому Кузовков связывает рост просталинских настроений с непопулярными реформами, имевшими место в последний год, в первую очередь с повышением пенсионного возраста, и "налоговые эксперименты", называя симпатии к сталинизму "инфантильным способом протеста". С одной стороны, Кремлю до поры до времени выгодна канализация протеста вместо либерально-демократической в радикально-коммунистическую форму. Просталинские настроения населения также помогают шантажировать Запад вероятностью того, что на смену Путину в случае его ухода может прийти совсем уж кровавый диктатор. Однако реального "второго Сталина" на горизонте не просматривается, а вот общественное недовольство, пускай даже выраженное в столь иррациональной форму, рано или поздно может ударить по Кремлю.

Ксения Кириллова – журналист, живет в США

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