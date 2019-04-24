Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке составило 359

Количество погибших в результате серии взрывов в церквях и отелях 21 апреля на Шри-Ланке достигло 359 человек. Из них 39 – иностранцы. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о 321 погибшем. Ранения получили более 500 человек.

Полиция сообщила, что взрывы совершили девять смертников, среди которых была одна женщина. Их личности установлены. Все они были из благополучных семей. Местные власти рассказали об аресте 60 человек, подозреваемых в причастности к взрывам.

Посольство Соединённых Штатов в Коломбо заявило о продолжении террористического заговора на Шри-Ланке. По данным американской дипмиссии очередные взрывы в общественных местах могут произойти без предупреждения.

Сегодня же стало известно, что полиция совершила контролируемый подрыв мотоцикла у одного из кинотеатров Коломбо. Антитеррористическое подразделение получило сообщение о том, что к мотоциклу прикреплена бомба. Однако её не обнаружили.

Ранее власти Шри-Ланки связали серию терактов в стране с атакой на мечети в Новой Зеландии в марте этого года. Согласно предварительным результатам расследования, взрывы стали местью за нападение в Крайстчёрче.

Восемь взрывов произошли на Шри-Ланке утром в воскресенье, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи. Террористы атаковали три церкви и три отеля. Еще два взрывных устройства были приведены в действие несколько часов спустя. Власти Шри-Ланки возложили ответственность за взрывы на местную джихадистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". О своей ответственности также заявила террористическая группировка "Исламское государство".