Минюст отказал в регистрации партии "Другая Россия"

Министерство юстиции России отказало объединению "Другая Россия" Эдуарда Лимонова в регистрации в качестве политической партии. Об этом изданию МБХ-медиа сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии.

В своем решении об отказе чиновники ссылаются на формальные ошибки в документах, которые в марте подали представители "Другой России". Речь, в частности, идет об опечатках, таких как отсутствие пробела между серией и номером паспорта заявителя.

В незарегистрированной партии ответ Минюста назвали "политическим недопуском", нарушающим законодательство России. Представители объединения заявили, что пока не принято решение по обжалованию отказа в регистрации.