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Минюст отказал в регистрации партии "Другая Россия"

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов

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Министерство юстиции России отказало объединению "Другая Россия" Эдуарда Лимонова в регистрации в качестве политической партии. Об этом изданию МБХ-медиа сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии.

В своем решении об отказе чиновники ссылаются на формальные ошибки в документах, которые в марте подали представители "Другой России". Речь, в частности, идет об опечатках, таких как отсутствие пробела между серией и номером паспорта заявителя.

В незарегистрированной партии ответ Минюста назвали "политическим недопуском", нарушающим законодательство России. Представители объединения заявили, что пока не принято решение по обжалованию отказа в регистрации.

  • "Другая Россия" провела учредительный съезд в сентябре прошлого года. Объединение ранее подавало документы для регистрации в 2011 и 2014 годах. Тогда "Другая Россия" получила от Минюста отказ.
  • Партия была создана в 2007 году, после того как Минюст признал экстремистским предыдущее объединение Эдуарда Лимонова – Национал-большевистскую партию.
  • Вопреки отсутствию регистрации, "Другая Россия" продолжает участвовать в общественной жизни страны – члены партии принимали участие в январском митинге против передачи Курил Японии, а также в антипутинском митинге в Москве 17 марта. Писатель Эдуард Лимонов называет идеологию "Другой России" национал-большевизмом.

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