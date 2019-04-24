Генштаб ВС РФ усилит состав двух военных округов для ответа НАТО

Россия усилит состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на размещение сил НАТО у российских границ. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов ​на Московской конференции по международной безопасности, передаёт РИА Новости.



Для этого, как подчеркнул Герасимов, в них будут переброшены соединения из состава других военных округов. Численность вооруженных сил в целом останется на установленном уровне, отметил генерал .Глава Генштаба добавил, что в войска в приоритетном порядке будут поставлятся перспективные вооружения.



После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство стремлением Москвы продемонстрировать свою военную мощь на границах стран ЕС и НАТО.

В сентябре на российском Дальнем Востоке прошли крупнейшие в истории страны военные учения "Восток-2018". Президент Владимир Путин заявил тогда в ходе смотра войск, что Россия – миролюбивое государство, у нее "нет и не может быть агрессивных планов" в отношении других стран. В НАТО сочли, что российские военные учения "Восток-2018" – это отработка участия в широкомасштабном конфликте.

В НАТО также обеспокоены размещением у границ Европы в Калининградской области российских ракетных комплексов "Искандер". В Москве заявляют, что продолжат усиливать систему противовоздушной обороны на западном направлении в ответ на развертывание американской ПРО в Европе.