Суд в Краснодаре обязал Министерство внутренних дел России выплатить 4 миллиона рублей компенсации матери 12-летней девочки, изнасилованной и убитой инспектором по делам несовершеннолетних Иваном Сорокоумовым. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

По версии следствия, в 2015 году инспектор по делам несовершеннолетних отвёз в лес как минимум трёх девочек и изнасиловал их, угрожая отправить в детский дом, если они не поедут с ним.​

После одного из изнасилований Сорокоумову позвонил коллега и сообщил, что похищенную им девочку разыскивают. Тогда полицейский убил ребенка битой и сбросил тело в реку.

В августе 2017 года Ивана Сорокоумова приговорили к 23 годам лишения свободы. Его знакомый Сергей Калганов, участвовавший в одном из изнасилований, получил 13 лет.

Суд вынес частное постановление в адрес руководства управления МВД по Краснодарскому краю за упущения при работе с личным составом, уточняет "Зона права".