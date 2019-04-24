Движение "За права человека" оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей общероссийское общественное движение "За права человека" за невнесение своих данных в реестр "иностранных агентов". Глава движения Лев Пономарёв заявил, что решение будет обжаловано.

Ранее тот же суд постановил оштрафовать на 300 тысяч рублей другую некоммерческую организацию, главой которой является Пономарёв - "Горячую линию". По версии обвинения, она занималась политической деятельностью, получая деньги из-за рубежа. В качестве примера такой деятельности суд привёл "мониторинг заболеваемости туберкулезом среди заключённых", а также собрание родственников арестованных по делу "Сети", одним из организаторов которого являлся Пономарёв.

В феврале 2019 года Минюст признал "иностранными агентами" три некоммерческие организации Льва Пономарёва: "Горячую линию", фонд "В защиту прав заключённых" и движение "За права человека".

Сам правозащитник тогда заявил, что преследование его организаций может быть связано с грантом из-за рубежа, который "Горячая линия" официально получила от Комитета против пыток ООН. Пономарёв подчеркивал, что считает решение Минюста ангажированным и вызванным его поддержкой арестованных по уголовным делам так называемых экстремистских организаций "Сеть" и "Новое величие", а также с отказом в предоставлении движению "За права человека" президентского гранта.