Глава правительства Шотландии Никола Стёрджен заявила о необходимости провести референдум о независимости страны от Великобритании в случае выхода королевства из Евросоюза. Референдум должен быть проведён до истечения полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году, — заявила первый министр в парламенте в среду. Выступление транслировал британский четвёртый канал.

"Я могу подтвердить, что правительство предпримет действия, позволяющие людям выбрать независимость", — сказала Стёрджен. Она выразила надежду, что закон о референдуме будет принят уже до конца 2019 года.

Стёрджен — глава Шотландской национальной партии. Она возглавила организацию в 2014 году после поражения проведённого в стране референдума о независимости. Высокопоставленные члены партии призывают к повторному референдуму на фоне неудачных попыток британского парламента обеспечить выход из Евросоюза.

Изначально Брекзит должен был состояться 29 марта. Парламент Великобритании трижды отказывался утвердить соглашение о выходе из ЕС. Сейчас выход перенесён на более поздний срок и должен состояться не позднее 31 октября.

После Николы Стёрджен в парламенте Шотландии выступал британский министр по делам страны Дэвид Манделл, сообщает Би-би-си. Он отметил, что вопрос о независимости был решён "на поколение" в 2014 году. Британское правительство с большой долей вероятности не разрешит проводить повторный референдум по этому вопросу, отмечает телеканал.