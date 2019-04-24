Bloomberg рассказал о поддержке Трампом наступления на Триполи

Президент США Дональд Трамп поддержал наступление на Триполи, организованное лидером неконтролируемой признанным правительством Ливии Национальной армии Халифой Хафтаром. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомого с темой американского чиновника.

В начале прошлой недели Трамп провёл с Хафтаром телефонный разговор. В официальном сообщении Белого Дома говорилось, что президент США поддержал роль военного лидера в борьбе с терроризмом и обсудил с ним политическое будущее Ливии. В сообщении генерал назван фельдмаршалом — правительство Ливии не признаёт за ним это звание.

В начале апреля 75-летний Хафтар объявил о наступлении своих войск на Триполи. Перед разговором с президентом США ливийский генерал говорил с советником Трампа Джоном Болтоном. Разговор с ним военный так же посчитал поддержкой наступления, утверждают источники Bloomberg.

Представитель пресс-службы Белого дома сообщил агентству, что разговоры Хафтара с Трампом и Болтоном переданы "неточно".

Хафтар — бывший соратник диктатора Муаммара Каддафи. Он учился в СССР, в конце восьмидесятых годов он перешёл в оппозицию и жил в США, где получил американское гражданство. Он вернулся в страну в ходе свержения режима Каддафи. После падения власти диктатора, оппозиция в Ливии раскололась, в республике началась гражданская война. Хафтар был поддержан ранее признанным многими странами мира парламентом страны.