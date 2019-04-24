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Bloomberg рассказал о поддержке Трампом наступления на Триполи

Халифа Хафтар

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Президент США Дональд Трамп поддержал наступление на Триполи, организованное лидером неконтролируемой признанным правительством Ливии Национальной армии Халифой Хафтаром. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомого с темой американского чиновника.

В начале прошлой недели Трамп провёл с Хафтаром телефонный разговор. В официальном сообщении Белого Дома говорилось, что президент США поддержал роль военного лидера в борьбе с терроризмом и обсудил с ним политическое будущее Ливии. В сообщении генерал назван фельдмаршалом — правительство Ливии не признаёт за ним это звание.

В начале апреля 75-летний Хафтар объявил о наступлении своих войск на Триполи. Перед разговором с президентом США ливийский генерал говорил с советником Трампа Джоном Болтоном. Разговор с ним военный так же посчитал поддержкой наступления, утверждают источники Bloomberg.

Представитель пресс-службы Белого дома сообщил агентству, что разговоры Хафтара с Трампом и Болтоном переданы "неточно".

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Хафтар — бывший соратник диктатора Муаммара Каддафи. Он учился в СССР, в конце восьмидесятых годов он перешёл в оппозицию и жил в США, где получил американское гражданство. Он вернулся в страну в ходе свержения режима Каддафи. После падения власти диктатора, оппозиция в Ливии раскололась, в республике началась гражданская война. Хафтар был поддержан ранее признанным многими странами мира парламентом страны.

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