США выведут войска из Ливии после начала боёв за аэропорт Триполи

Командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии. Заявление об этом сделано в воскресенье на фоне боёв за аэропорт столицы страны Триполи, который пытаются захватить войска бывшего сподвижника Муаммара Каддафи Халифы Хафтара. В четверг он объявил о начале наступления своих войск на столицу.

Согласно официальному сообщению Командования американских сил, из Ливии выводится военный персонал, задействованный в охране дипломатических миссий, борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе. Численность и состав эвакуированного персонала не сообщается, так же как и страны, куда будут выведены военные. Командующий американскими силами в регионе генерал Волдхаузер отметил, что в стране наблюдается сложная и непредсказуемая ситуация.

В четверг глава неконтролируемой правительством Национальной армии Ливии 75-летний Халифа Хафтар объявил о наступлении своих войск на Триполи, сейчас идут бои за аэропорт города. Бывший соратник Каддафи в конце восьмидесятых годов перешёл в оппозицию и вернулся в страну в ходе свержения режима диктатора.

После падения режима, оппозиция в стране раскололась и Хафтар поддерживает ранее признанный многими странами мира Меджлис страны. Триполи тем временем контролируется Правительством национального единства, сформированным с участием международного сообщества, в том числе ООН.

Глава правительства Фаиз Сарадж обвинил генерала Хафтара в предательстве и в организации государственного переворота, сообщал BBC. В субботу страны "Семёрки" и Совет Безопасности ООН призвали Хафтара остановить наступление.

Халифа Хафтар учился в Москве в последние годы неоднократно посещал Россию. Предполагается, что российские власти поддерживают войска Хафтара, в том числе наёмниками "ЧВК Вагнера".