Россиянам хотят запретить привозить хамон и сыры из-за границы

Национальная мясная ассоциация​, куда входят крупнейшие российские производители мяса, птицы и изделий из них предложила запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут "Ведомости". Подлинность обращения подтвердил глава ассоциации Сергей Юшин.

Авторы письма, среди которых такие компании как "Мираторг", "Черкизово", "Ремит", "Велком" и другие, просят усилить контроль за багажом ​и ручной кладью на границе и ужесточить наказание за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Необходимость этих мер они объясняют риском завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных – например, африканской чумы свиней и ящура. Они утверждают, что если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы, которые попадают на свалки.

Исключение из запрета на ввоз предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.