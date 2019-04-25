Россиянам хотят запретить привозить хамон и сыры из-за границы

Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие российские производители мяса, птицы и изделий из них предложила запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут "Ведомости". Подлинность обращения подтвердил глава ассоциации Сергей Юшин.
Авторы письма, среди которых такие компании как "Мираторг", "Черкизово", "Ремит", "Велком" и другие, просят усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и ужесточить наказание за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Необходимость этих мер они объясняют риском завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных – например, африканской чумы свиней и ящура. Они утверждают, что если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы, которые попадают на свалки.
Исключение из запрета на ввоз предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.
- Россия запретила ввоз продуктов (в частности, сыров, мяса и фруктов) из ЕС, США и ряда других стран в августе 2014 года. Это было сделано в ответ на санкции, наложенные на РФ из-за ее роли в конфликте на Донбассе и присоединения Крыма. При этом россияне имеют право ввозить в страну до пяти килограмм продукции животного происхождения; это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.
- Летом 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго, запретив ввоз некоторых продуктов из стран, которые поддержали санкции против Москвы после аннексии Крыма и за поддержку сепаратистов на востоке Украины. При этом россияне имеют право ввозить в страну до пяти килограмм продукции животного происхождения для личного пользования. Это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.
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