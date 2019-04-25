Шри-Ланка: задержан отец двух смертников - миллиардер

Власти Шри-Ланки объявили о задержании местного миллиардера Мохаммеда Ибрагима, отца двух смертников, совершивших взрывы 21 апреля. Об этом телеканалу CNN сообщил представитель полиции.

Бизнесмен и один из крупнейших экспортеров специй в стране задержан по подозрению в содействии подозреваемым в терроризме. Представитель полиции также рассказал, что все члены семьи Ибрагима, скорее всего, находятся под стражей.

Неизвестным остается местонахождение мусульманского прововедника Захрана Хашима, которого власти считают организатором терактов. Он появляется в ролике, опубликованном членами террористчиеской группировки "Исламское государство", но не определено, погиб ли в ходе взрывов, пишет "Би-би-си".

Накануне в парламенте Шри-Ланки была обнародована информация о том, что индийские спецслужбы 4 апреля предупредили своих шри-ланкийских коллег о грядущем теракте. Однако главы силовых ведомств по неизвестным до сих пор причинам не предприняли в связи с этим никаких действий.

Премьер-министр и президент страны утверждают, что им не поступало никакой информации по этому поводу. После теракта сменён глава минобороны Шри-Ланки, также сообщается, что власти предприняли шаги для увольнения главного инспектора полиции.