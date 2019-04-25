Дело главреда "БлогСочи" возвращено в районный суд из-за нарушений

Краснодарский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело главного редактора издания "БлогСочи" Александра Валова, которого приговорили к шести годам колонии по обвинению в вымогательстве.

О возвращении дела в Лазаревский районный суд Сочи ходатайствовала защита Валова. Вместе с этим адвокаты подавали апелляционную жалобу на сам приговор, но краевой суд отказался рассматривать её из-за процессуальных нарушений.

По словам адвоката Валова Михаила Беньяша, нижестоящая инстанция не подготовила дело и не ознакомила осуждённого со всеми процессуальными документами, которые поступили за последнее время. Как только эти нарушения будут устранены, жалоба будет рассмотрена.

В декабре 2018 года сочинского журналиста Александра Валова приговорили к шести годам колонии по обвинению в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо.

По версии следствия, Валов вымогал 300 тысяч рублей за удаление компрометирующих депутата материалов: в них утверждалось, что парламентарий незаконно огородил часть общественного сочинского пляжа, установив личный бассейн.

Сам журналист отрицает вину и считает дело политически мотивированным. Валов связывает уголовное преследование с деятельностью сайта "БлогСочи", главным редактором которого он являлся.

Находясь в СИЗО в знак протеста против нарушения своих прав Валов объявлял голодовку. Он также воткнул себе в живот авторучку, после чего был госпитализирован.

По словам адвокатов Валова, в материалах уголовного дела есть рассекреченное постановление суда о прослушке его переговоров, которое мотивируется причастностью журналиста "к группе оппозиционно настроенных граждан". Якобы их деятельность была направлена "на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов".