Дело главреда "БлогСочи" возвращено в районный суд из-за нарушений

Краснодарский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело главного редактора издания "БлогСочи" Александра Валова, которого приговорили к шести годам колонии по обвинению в вымогательстве.
О возвращении дела в Лазаревский районный суд Сочи ходатайствовала защита Валова. Вместе с этим адвокаты подавали апелляционную жалобу на сам приговор, но краевой суд отказался рассматривать её из-за процессуальных нарушений.
По словам адвоката Валова Михаила Беньяша, нижестоящая инстанция не подготовила дело и не ознакомила осуждённого со всеми процессуальными документами, которые поступили за последнее время. Как только эти нарушения будут устранены, жалоба будет рассмотрена.
В декабре 2018 года сочинского журналиста Александра Валова приговорили к шести годам колонии по обвинению в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо.
По версии следствия, Валов вымогал 300 тысяч рублей за удаление компрометирующих депутата материалов: в них утверждалось, что парламентарий незаконно огородил часть общественного сочинского пляжа, установив личный бассейн.
Сам журналист отрицает вину и считает дело политически мотивированным. Валов связывает уголовное преследование с деятельностью сайта "БлогСочи", главным редактором которого он являлся.
Находясь в СИЗО в знак протеста против нарушения своих прав Валов объявлял голодовку. Он также воткнул себе в живот авторучку, после чего был госпитализирован.
По словам адвокатов Валова, в материалах уголовного дела есть рассекреченное постановление суда о прослушке его переговоров, которое мотивируется причастностью журналиста "к группе оппозиционно настроенных граждан". Якобы их деятельность была направлена "на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов".
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