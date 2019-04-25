Власти Шри-Ланки объявили сокращение количества погибших в пасхальных терактах приблизительно на 100 человек. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов в воскресенье на острове погибли 359 человека. Теперь число жертв оценивается в "около 253".

Серия взрывов в Шри-Ланке произошла 20 апреля. Смертники атаковали несколько церквей, где верующие праздновали Пасху, и отели с иностранными туристами. Ответственность взяла на себя запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство". По данным властей страны, взрывы были совершены местными исламистскими организациями.

Ранее власти Шри-Ланки связали серию терактов в стране с атакой на мечети в Новой Зеландии в марте этого года. Согласно предварительным результатам расследования, взрывы стали местью за нападение в Крайстчёрче.

По подозрению в причастности к терактам арестованы 70 человек, сообщает местная полиция. В четверг в отставку подал министр обороны страны.