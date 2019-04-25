Минск оценил ущерб от российской нефти в $100 миллионов

Белоруссия оценила убытки от поставок некачественной российской нефти приблизительно в 100 миллионов долларов, сообщает агентство БелТА со ссылкой на замглавы государственного концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова. По его словам, компания понесла потери в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов.

19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества поступающей из России нефти, в связи с этим сократились поставки нефтепродуктов в другие страны. Сизов отметил, что нефтеперерабатывающие заводы Мозырский и "Нафтан" работают на загрузке примерно 50% от того уровня, который был до поставки некачественной нефти. На заводах также проходит оценка ущерба, нанесённого оборудованию некачественным сырьём. Полная стоимость понесенных убытков будет известна после проведения на них капитального ремонта, заявил представитель "Белнефтехима".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак обещал, что Москва обеспечит поставки "чистой" нефти уже с 29 апреля.