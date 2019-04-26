Макрон распорядился закрыть элитный институт, который он окончил

Президент Франции Эммануэль Макрон представил серию реформ для разрешения кризиса, вызванного протестами "жёлтых жилетов". О новых решениях Макрон сообщил в четверг вечером в эфире французского телевидения.

Среди обещаний президента Франции – реформа налогообложения. Макрон объявил, что государство будет собирать с граждан на пять миллиардов евро меньше по подоходному налогу, но не дал обещаний насчет того, как это будет реализоваться.

Глава государства также намерен повысить пенсии с учетом роста цен, но для большинства пенсионеров – только начиная с 2021 года. Макрон при этом добавил, что минимальный пенсионный возраст – 62 года – не подлежит дискуссии.

Особое внимание французские СМИ уделили решению закрыть элитной Национальной школы администрации (ЭНА), которую закончил Макрон и большая часть бывших лидеров страны, а также председатели ряда крупнейших французских компаний. Институт подвергся критике со стороны "жёлтых жилетов", которые обвиняли французские власти в недопуске к правящим кругам людей, не получивших дипломы в этом учебном заведении.

При этом представители движения выразили недовольство обещаниями президента. Видный деятель "жёлтых жилетов" Максим Николь заявил, что Макрон "не выслушал" голоса протестующих. Он указывает в том числе на отказ президента разрешить гражданам организовать референдумы по собственной инициативе. Кроме того "жёлтые жилеты" требовали учитывать испорченные бюллетени при проведении выборов.

"Он нам кинул какие-то крошки, как с повышением пенсий, но все отложено, все без конкретики", – заявил один из лидеров желтых жилетов, который пообещал продолжение протестов в ближайшую субботу и в праздник первого мая.

Во Франции с середины января проходили так называемые "большие дебаты" – публичные дискуссии, в основном в мэриях, по результатам которых местные чиновники отправляли в Париж отчеты о самых распространенных жалобах граждан. На основе этих документов президент Франции пообещал принять меры для решения проблем в обществе. Большие дебаты стали ответом Эммануэля Макрона на протесты "жёлтых жилетов", которые продолжаются с ноября прошлого года.