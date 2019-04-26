Глава Хакасии в четыре раза увеличил надбавки к зарплате себе и министрам

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат региональным министрам и губернатору Валентину Коновалову. Теперь чиновники смогут получать ежемесячные доплаты до 400 процентов оклада - "за особые условия труда".

Документ датируется 12 апреля этого года. До 29 апреля постановление находится на экспертизе и вступит в силу через 90 дней после её окончания.

В декабре заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова была уволена за критику премий, выплаченных ряду местных высокопоставленных чиновников. По информации местных СМИ, два заместителя губернатора и одиннадцать министров получили от 250 до 400 тысяч рублей оклада. При этом большинство из них проработали на постах менее полутора месяца. В документе говорилось, что чиновники награждаются "за счёт экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств".

Валентин Коновалов был избран на пост главы Хакасии в ноябре прошлого года. После первого тура, где он одержал победу, действующий глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру, позже снялиь и другие кандидаты. В итоге Коновалов остался единственным кандидатом ив ходе голосования набрал 57,5 процентов голосов избирателей. .

Госдолг Хакасии на конец 2018 года составляет почти 22 миллиарда рублей, а дефицит бюджета региона - около 2 миллиардов рублей.