Служба безопасности Украины расследует уголовное дело о призывах к свержению конституционного строя страны после записи в социальных сетях заместителя генерального директора крымско-татарского канала ATR Айдера Муждабаева. Об этом сообщается в ответе службы на запрос депутата Верховной рады Игоря Мочийчука.

После первого тура президентских выборах на Украине Муждабаев, бывший ранее заместителем главного редактора российской газеты Московский комсомолец, раскритиковал граждан страны, проголосовавших не за действующего президента Петра Порошенко.

"Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет", — написал он. По его словам, это привело бы к революции на Украине и отделению от страны шести-восьми регионов.

Позднее запись Муждабаева была удалена из Фейсбука. Сначала он обвинил в этом российское влияние внутри социальной сети. Затем — извинился за свою запись, заявив, что не призывал к стрельбе по политическим оппонентам Порошенко, а лишь описывал вероятный, с его точки зрения, вариант развития событий в стране.