В Петербурге освободили из СИЗО участника протестов Михаила Цакунова

Суд в Санкт-Петербурге отпустил из СИЗО под подписку о невыезде Михаила Цакунова, которого обвиняют в нападении на полицейского на акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Об этом у себя в твиттере сообщил фотограф Георгий Марков.

По словам Маркова, адвокат Цакунова просил переквалифицировать обвинение на статью о применении насилия, не опасного для жизни полицейского, а также ходатайствовал о вынесении частного постановления в отношении следователей. Они якобы нарочно повышали квалификацию преступления.

Цакунов был задержан на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 5 мая 2018 года. По версии правоохранительных органов, при задержании он выбил зуб одному из сотрудников полиции. Обвиняемый своей вины не признал и назвал абсурдным предъявленное ему обвинение.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Михаила Цакунова политзаключённым. Правозащитники потребовали освободить активиста и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод незаконно задержанных 5 мая участников акций и случайных прохожих.