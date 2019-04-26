В Петербурге освободили из СИЗО участника протестов Михаила Цакунова

Суд в Санкт-Петербурге отпустил из СИЗО под подписку о невыезде Михаила Цакунова, которого обвиняют в нападении на полицейского на акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Об этом у себя в твиттере сообщил фотограф Георгий Марков.
По словам Маркова, адвокат Цакунова просил переквалифицировать обвинение на статью о применении насилия, не опасного для жизни полицейского, а также ходатайствовал о вынесении частного постановления в отношении следователей. Они якобы нарочно повышали квалификацию преступления.
Цакунов был задержан на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 5 мая 2018 года. По версии правоохранительных органов, при задержании он выбил зуб одному из сотрудников полиции. Обвиняемый своей вины не признал и назвал абсурдным предъявленное ему обвинение.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Михаила Цакунова политзаключённым. Правозащитники потребовали освободить активиста и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод незаконно задержанных 5 мая участников акций и случайных прохожих.
- 5 мая 2018 года в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек.
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