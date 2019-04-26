"Транснефть": нефть в нефтепроводе "Дружба" загрязнили умышленно

Загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба", из-за которого Белоруссия, Польша и Украина остановили транзит российской нефти, было умышленным. Об этом заявила российская компания "Транснефть". По словам пресс-секретаря компании Игоря Демина, которые приводит "Интерфакс", силовые ведомства России возбудили по факту загрязнения уголовное дело и проводят в Самаре в офисах нескольких частных организаций следственные действия на предмет определения причастности к загрязнению нефти.

По словам пресс-секретаря, вброс хлорорганических соединений осуществлялся через частный терминал "Самаратранснефть-Терминал", куда, как утверждается, поступала нефть от нескольких малых производителей.

Комментариев правоохранительных органов пока нет.

Пресс-секретарь "Транснефти" также заявил, что представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих компаний России, Белоруссии, Польши и Украины в пятницу обсудили в Минске меры, необходимые для возобновления транзита российской нефти.

Ранее Белоруссия временно прекратила экспорт бензина и дизельного топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти. "Белнефтехим" пообещал потребовать компенсацию от российской стороны. Предварительно ущерб оценивается белорусской стороной в 100 миллионов долларов. Впоследствии транзит остановили также Польша и Украина.

21 апреля российская компания "Транснефть" признала наличие источника загрязнения сырья на участке нефтепровода "Дружба" Самара-Унеча. В компании пообещали в ближайшее время исправить ситуацию.