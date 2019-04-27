Глава Хакасии отрицает увеличение зарплат чиновникам в четыре раза

Повышения зарплат губернатору Хакасии и региональным министрам не было. Об этом в субботу написал в Фейсбуке губернатор Валентин Коновалов, комментируя появившиеся накануне сообщения о том, что чиновники смогут получать ежемесячные доплаты до 400 процентов оклада – "за особые условия труда".

Коновалов утверждает, что постановлением правительства "изменяется соотношение базовой части оплаты труда и надбавок в рамках той же суммы". По словам губернатора Хакасии, максимально возможный размер надбавок будет проходить через общественный контроль.

О том, что правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору в четверг написало Агентство информационных сообщений. Издание также опубликовало текст документа.

Министр финансов Хакасии Ирина Войнова позднее заявила, что все надбавки ограничили, а не увеличили, как сообщило агентство.

В декабре заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова была уволена за критику премий, выплаченных ряду местных высокопоставленных чиновников. По информации местных СМИ, два заместителя губернатора и одиннадцать министров получили от 250 до 400 тысяч рублей оклада. При этом большинство из них проработали на постах менее полутора месяца. В документе говорилось, что чиновники награждаются "за счёт экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств".