В Кремле "думают" упростить получение паспортов РФ для всех украинцев

В Кремле думают о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке российское гражданство всем гражданам Украины, а не только жителям её областей, контролируемых сепаратистами. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил президент Владимир Путин, его цитирует агентство "Интерфакс".

Глава государства также назвал "страшилками" сообщения о том, что выдача российских паспортов жителям "ЛНР" и "ДНР" может обойтись бюджету Пенсионного фонда в 100 — 175 миллиардов рублей бюджетных расходов в год.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители двух территорий на востоке Украины могут получить российское гражданство в упрощённом порядке. Это решение подверглось жёсткой критике со стороны Украины, Евросоюза и США.

В России подписание указа о выдаче паспортов объясняют гуманитарными целями. В Министерстве внутренних дел России рассказали, что для получения российского гражданства от жителей Донбасса не будут требовать отказа от украинского.