Выдача российских паспортов жителям контролируемых пророссийскими сепаратистами районов Украинского Донбасса может обойтись бюджету Пенсионного фонда в 100 — 175 миллиардов рублей бюджетных расходов в год, оценило издание The Bell.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители двух территорий на востоке Украины могут получить российское гражданство в упрощённом порядке. Журналисты The Bell подсчитали, во сколько обойдутся российскому бюджету пенсии, если большинство граждан контролируемых сепаратистами регионов обратятся за российскими паспортами, а после их получения — за российскими пенсиями.

По данным Reuters, всего на территориях могут проживать чуть больше миллиона пенсионеров. Если все они обратятся за российскими пенсиями, то размер выплат должен будет составить от 100 до 175 миллиардов рублей в год — в зависимости от того, минимальную или среднюю пенсию будут получать новые российские граждане, оценил The Bell.

Издание отмечает, что часть этих расходов Россия уже могла взять на себя после того как Киев перестал выплачивать пенсии жителям неподконтрольных Киеву территорий в 2014 году. Только жителям одной из территорий Россия могла выплачивать до 50 миллиардов рублей в год, писал Reuters.