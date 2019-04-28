В Испании проходят досрочные парламентские выборы. По итогам голосования будут избраны 350 членов Конгресса и 208 сенаторов. Правом голоса обладают почти 37 миллионов испанцев, из которых около двух миллионов проживают за пределами страны. С 9 утра по местному времени начали работать более 20 тысяч избирательных участков, а за порядком в день выборов следят почти 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Согласно результатам соцопросов, лидером на выборах является правящая "Испанская социалистическая рабочая партия" во главе с премьер-министром Педро Санчесом. Её основной соперник – консервативная "Народная партия" во главе с Пабло Касадо. В парламент также может пройти центристская партия "Граждане" и коалиция левых политических сил. Кроме этого, особой интерес данных выборов связан с ростом популярности крайне правой партии "Вокс". По данным социологов, она может получить до 32 мандатов.