В Испании проходят досрочные парламентские выборы. По итогам голосования будут избраны 350 членов Конгресса и 208 сенаторов. Правом голоса обладают почти 37 миллионов испанцев, из которых около двух миллионов проживают за пределами страны. С 9 утра по местному времени начали работать более 20 тысяч избирательных участков, а за порядком в день выборов следят почти 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Согласно результатам соцопросов, лидером на выборах является правящая "Испанская социалистическая рабочая партия" во главе с премьер-министром Педро Санчесом. Её основной соперник – консервативная "Народная партия" во главе с Пабло Касадо. В парламент также может пройти центристская партия "Граждане" и коалиция левых политических сил. Кроме этого, особой интерес данных выборов связан с ростом популярности крайне правой партии "Вокс". По данным социологов, она может получить до 32 мандатов.
- Перед выборами оппозиция обвиняла Педро Санчеса в "заигрывании" с каталонцами – глава правительства заявлял о необходимости вести диалог с региональными властями. Эту позицию поддерживают левые. Однако "Народная партия" настаивает на ограничении самоуправления Каталонии. За более жёсткую позицию в отношении региона выступают и центристы из партии "Граждане". Крайне правая "Вокс" вовсе добивается отмены автономии для каталонцев.
- Вопрос о будущем Каталонии может стать решающим при формировании нового правительства. Поскольку, вероятнее всего, ни одна из партий не получит абсолютного большинства мандатов, политическим силам придётся вступать в коалицию, чтобы назначить главу правительства. После выборов в 2015 году политические силы не смогли договориться. Из-за этого были назначены новые выборы.
- В 2016 году вновь победила "Народная партия". После длительных переговоров главой правительства был утверждён Мариано Рахой. Но после коррупционного скандала в прошлом году ему вынесли вотум недоверия, а пост премьера занял социалист Педро Санчес. Тем не менее его правительство не смогло удержаться у власти и года – Санчес объявил о досрочных выборах из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный проект бюджета на текущий год.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.