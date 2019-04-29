В Перми осудили второго подростка, напавшего на школу с ножом

Суд в Перми приговорил к семи годам воспитательной колонии ещё одного подростка, который в январе 2018 года напал с ножом на учащихся школы №127. Об этом сообщает корреспондент 59.ru из зала суда.

Подсудимый признан виновным в покушении на убийство. Суд также обязал его принудительно наблюдаться у психиатра. Ранее он был переведен в психиатрический стационар, а уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. По информации источника издания в Следственном комитете, юноша прошел психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым.

15 января прошлого года в Перми двое подростков в масках и с ножами напали во время урока на учеников четвертого класса школы №127. Пострадали 15 человек. Один ребёнок стал инвалидом. Педагог младших классов получила 15 ножевых ранений.

После нападения подростки пытались убить друг друга. По одной из версий, они хотели покончить с собой.

В декабре 2018 года суд приговорил одного из подростков к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Его обвинили в покушении на убийство 28 учеников и учителя, вооруженном разбое и умышленном повреждении имущества школы.