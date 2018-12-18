В Перми подростку, напавшему на школу, дали почти 10 лет колонии

Суд в Перми приговорил подростка, напавшего на местную школу, к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает Интерфакс. Обвинение требовало назначить почти такой же срок заключения.

Подростка обвинили в покушении на убийство 28 учеников и учителя, вооруженном разбое и умышленном повреждении имущества школы. Сегодня суд постановил взыскать с него более 8 миллионов рублей компенсации в пользу пострадавших.

В ходе судебных заседаний стало известно, что в 2017 году обвиняемый также напал на охранника учебного заведения.

15 января этого года в Перми двое подростков в масках и с ножами напали во время урока на учеников четвертого класса школы №127. Пострадали 15 человек. Один ребёнок стал инвалидом. Педагог младших классов получила 15 ножевых ранений.

После нападения подростки пытались убить друг друга. По одной из версий, они хотели покончить с собой.