Новый мусорный ветер. Иван Беляев – о главной теме протестов

Всего три месяца назад я писал о том, что 2019 год пройдёт в России под знаком "мусорных протестов". Прогноз отнюдь не претендовал на уникальность или эксклюзивность, я основывался на совершенно очевидных вещах, происходящих у каждого под носом. Между тем вот любопытная новость из Вологды. Прокуратура установила, что сотрудники экспертной организации, которая по заказу областного правительства сформировала нормативы на вывоз мусора, в действительности нарисовали эти цифры, не выходя из офиса – по условиям контракта, специалисты должны были произвести исследования на месте, но этого не сделали.

Рождается вполне естественный вопрос: эти цифры были просто взяты с потолка или же "Институт исследования регионов" любезно подписался под нормативами, которые были придуманы непосредственными бенефициарами? То, что эти нормативы завышены едва ли не в несколько раз, знает каждый, кто попробовал посчитать свой собственный мусор.

Россия большая, но нигде люди не желают жить на свалке

А ведь ФОМ и ВЦИОМ уже мягко намекают: губернатор Вологодской области сейчас в числе тех, кто может осенью не выиграть выборы в первом туре. Губернаторам лучше бы не рисковать, но что делать, когда, с одной стороны, проседают рейтинги, а с другой стороны, местная власть так трогательно переплетена с мусорным бизнесом: пару недель назад правительство любезно согласилось купить оператору отходов контейнеры, хотя раньше даже прокуратура настаивала – контейнеры компания должна приобрести сама.

Итак, на одной чаше весов предвыборные шансы, на другой – интересы бизнеса, ситуация почти аховая. Тем временем, всё больше накаляется ситуация в соседней Архангельской области, где местные жители не хотят сваливать у себя мусор из Москвы. Теперь уже поговаривают, что вместо Архангельской области выбор падёт на Орловскую, хотя тамошний губернатор это пока отрицает. Тупик и здесь. С одной стороны, Россия большая; с другой стороны, ни в одном её уголке люди не желают жить на свалке, да ещё за это и приплачивать.

Мусорный ветер продолжает веять, и веет всё сильнее.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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