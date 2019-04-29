СИЗО Москвы не приняли 200 задержанных с травмами после допросов

В СИЗО Москвы и Подмосковья за прошедший год отказались принимать около 200 задержанных из-за полученных во время следственных действий травм. "Мы требовали, чтобы арестованных везли в больницы, а не обратно в следственный изолятор", – рассказал замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко в интервью Znak.com.
По словам представителя ФСИН, следователи забирали из СИЗО здоровых задержанных и возвращали их с тяжёлыми телесными повреждениями.
Одновременно с этим замглавы ФСИН рассказал, что ведомство подарит Кубе пять новейших автозаков для перевозки осуждённых инвалидов. Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами и подъемниками для инвалидных кресел.
По данным СМИ и правозащитников, от пыток, которые применяют сотрудники полиции, Следственного комитета, ФСИН и ФСБ, в 2018 году пострадали около 100 человек, не менее шести погибли.
- О пытках сообщали арестованные по так называемому делу "Сети". Их обвиняют в создании террористической организации, которую они якобы основали для подготовки государственного переворота.
- Аспирант МГУ Азат Мифтахов, подозреваемый в причастности к попытке поджога офиса партии "Единая Россия" в январе 2018 года, жаловался на пытки в изоляторе.
- О пытках в здании Следственного комитета рассказывали некоторые из задержанных Свидетелей Иеговы. Независимая медицинская экспертиза подтвердила, что повреждения на теле арестованных могли быть получены во время допроса.
- 28 апреля активисты Либертарианской партии провели пикеты против пыток.
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