СИЗО Москвы не приняли 200 задержанных с травмами после допросов

В СИЗО Москвы и Подмосковья за прошедший год отказались принимать около 200 задержанных из-за полученных во время следственных действий травм. "Мы требовали, чтобы арестованных везли в больницы, а не обратно в следственный изолятор", – рассказал замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко в интервью Znak.com.

По словам представителя ФСИН, следователи забирали из СИЗО здоровых задержанных и возвращали их с тяжёлыми телесными повреждениями.

Одновременно с этим замглавы ФСИН рассказал, что ведомство подарит Кубе пять новейших автозаков для перевозки осуждённых инвалидов. Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами и подъемниками для инвалидных кресел.

​По данным СМИ и правозащитников, от пыток, которые применяют сотрудники полиции, Следственного комитета, ФСИН и ФСБ, в 2018 году пострадали около 100 человек, не менее шести погибли.