Минюст не зарегистрировал "Открытую Россию" Ходорковского

Министерство юстиции России отказалось регистрировать общественную организацию "Открытая Россия", созданную активистами одноимённого движения, основанного Михаилом Ходорковским.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, отрицательное решение принято из-за того, что ранее зарегистрированное движение с тем же названием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории, а в представленных учредительных документах содержится недостоверная информация.

​Документы на регистрацию организации "Открытая Россия" были поданы в Минюст в конце марта. Пресс-секретарь одноимённого движения Наталья Грязневич сообщила тогда, что это было сделано в связи с административными и уголовными делами, возбуждёнными в отношении активистов "Открытой России" по статьям о деятельности нежелательной организации. По этой же причине одновременно с подачей документов в Минюст движение "Открытая Россия", существовавшее с ноября 2016 года, было ликвидировано.

Изначально в "Открытой России" заявляли, что не планируют регистрироваться на территории России, так как этого не требует российское законодательство. Однако весной 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности ряда иностранных неправительственных организаций, в числе которых оказались зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).

В российском движении "Открытая Россия" подчёркивали, что оно не имеет никакого отношения к британским структурам. Генпрокуратура также отмечала, что запрет иностранных организаций не отразится на работе одноимённого российского движения. Однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа".

Кроме того, полиция начала регулярно срывать мероприятия "Открытой России", задерживать и арестовывать её активистов, проводить у них обыски. А в последнее время против активистов начали возбуждать административные и уголовные дела по обвинению в сотрудничестве с "нежелательной организацией".