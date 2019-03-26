"Открытая Россия" Ходорковского подала документы в Минюст

Движение "Открытая Россия", основанное экс-главой компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, направило в Министерство юстиции документы на регистрацию общественной организации.

По словам пресс-секретаря "Открытой России" Натальи Грязневич, учредительное собрание организации прошло 24 февраля в Москве, а в Минюст были переданы документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.

Она также отметила, что решение о подаче документов было принято в связи с административными и уголовными делами, возбуждёнными в отношении активистов "Открытой России" по статьям о деятельности нежелательной организации.

Изначально в движении, которое было основано в ноябре 2016 года, заявляли, что не планируют регистрироваться на территории России, так как этого не требует российское законодательство.