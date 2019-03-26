"Открытая Россия" Ходорковского подала документы в Минюст

Движение "Открытая Россия", основанное экс-главой компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, направило в Министерство юстиции документы на регистрацию общественной организации.
По словам пресс-секретаря "Открытой России" Натальи Грязневич, учредительное собрание организации прошло 24 февраля в Москве, а в Минюст были переданы документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
Она также отметила, что решение о подаче документов было принято в связи с административными и уголовными делами, возбуждёнными в отношении активистов "Открытой России" по статьям о деятельности нежелательной организации.
Изначально в движении, которое было основано в ноябре 2016 года, заявляли, что не планируют регистрироваться на территории России, так как этого не требует российское законодательство.
- В мае 2015 года Владимир Путин подписал закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до восьми лет.
- На сегодняшний день в России признана нежелательной деятельность 15 организаций, среди них – зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия" заявляли, что оно не имеет никакого отношения к британским структурам. Генпрокуратура также отмечала, что запрет иностранных организаций не отразится на работе одноимённого российского движения. Однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа". Кроме того, полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и арестовывает её активистов, проводит у них обыски. За последние два года против них были возбуждены несколько десятков административных дел.
- 23 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено первое в России уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации". В настоящее время Шевченко находится под домашним арестом. Вскоре после ареста в реанимации умерла дочь активистки, у которой была первая степень инвалидности.
- Кроме Шевченко, подозреваемым по ещё одному уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации стал бывший координатор движения "Открытая Россия" в Екатеринбурге Максим Верников. В марте после обыска активиста отпустили домой под обязательство о явке. Также у Верникова изъяли загранпаспорт и обязали его сообщать следователю об отъездах за пределы области.
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