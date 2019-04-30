Участников экспертизы голосования в "Голос.Дети" проверят на полиграфе

Сотрудников международной компании Group-IB, которые расследуют итоги голосования на проекте "Голос. Дети", после экспертизы проверят на полиграфе. Об этом в эфире телеканала РБК заявил генеральный директор компании Илья Сачков. Кроме того, по его словам, на время расследования его участников обяжут сократить круг общения.

Обычно такими расследованиями занимаются команды из пяти или семи человек, но в этот раз проверку проведут 15 сотрудников Group-IB, которая занимается вопросами кибербезопасности и является официальным партнером Интерпола и Европола. В компании заявили, что на проверку системы голосования на шоу "Голос.Дети" уйдет от недели до месяца.

Эксперты Group-IB планируют оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, а также провести технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

26 апреля состоялся финал и суперфинал шоу Первого канала "Голос.Дети", в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Оператором голосования были замечены "аномальности" в распределении голосов, комментаторы в соцсетях обвиняют шоу в фальсификации итогов голосования. Первый канал объявил о проведении проверки.