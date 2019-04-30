Письмо свободного европейца: соцсети о паспортах и ответе Зеленского Путину

На прошлой неделе говорили о российских паспортах для жителей "ДНР" и "ЛНР". Выступая на пресс-конференции в Китае, Владимир Путин решил поднять ставки и сказал, что в Кремле размышляют об упрощённом порядке предоставления гражданства всем украинцам.
Патриоты ликуют.
Другие комментаторы далеко не в таком восторге.
Президент Путин заявил в Китае, что не только ДНР и ЛНР будет предложена ускоренная процедура принятия российского гражданства, а ВСЕМ гражданам Украины...
Это попытка поправить плачевную демографическую ситуацию в РФ?
Интересно, что при этом подумали китайцы? Интересно, как отреагировали бы в Кремле, если бы Япония объявила раздачу японского гражданства - жителям Курил? Это может создать для самой РФ опасный международный прецедент. Не рой другому яму.
А пускай раздает. 40 миллионов украинцев получают российские паспорта, потом организованно приходят на российские выборы и сносят к чертям Путина с Единой Россией. Надо видеть возможности, а не проблемы
А не мог бы украинский президент в качестве ответного жеста предоставить упрощенное гражданство всем желающим россиянам. С учетом безвизового въезда украинцев в Европу желающих может оказаться немало)
Российские власти собираются раздавать свои паспорта всем желающим украинцам, украинские подумывают о симметричном ответе - раздавать свои россиянам.
Я только за. Я бы еще больше стран подключил к процессу. Пять-шесть дополнительных паспортов мне бы не помешали...
А если серьезно, я думаю, мир постепенно идет в ту сторону: выбор гражданства (и соответственной модели жизни) будет всё более определяться волевым усилием самого человека, а не гражданством родителей или территорией рождения.
Вскоре Путину ответил избранный президент Украины Владимир Зеленский:
Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане.
Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.
Это право быть арестованным за мирный протест.
Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.
Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.
Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.
Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех.
Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса.
Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.
Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.
Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.
Возможно я был неправ в своём скепсисе по поводу Зеленского.
Очень сильный ответ!
Прямо-таки лучший, который можно было придумать.
Респект!
Отличный и смелый ответ, который чётко показывает разницу между руководителями прошлого и будущего.
Во-первых, видно, что Зеленский умнее Путина, во-вторых, президент Украины в своём ответе демонстрирует заботу о гражданах своей страны, в отличие от Путина, который напротив, показывает, что ему наплевать на людей.
Ну, и кто тут клоун?
Ой, напрасно Путин начал свои отношения с Зеленским с троллинга.
Сарказм, сатира, троллинг – область бывшей профессиональной деятельности нового президента Украины.
Мастеру шахматной игры «Чапаев», дилетанту троллинга, трудно будет обыграть в области троллинга шахматного гроссмейстера.
Тут же на паспортизацию прилетела язвительная ответка: «Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд».
И не придерешься – перед раем действительно предполагается еще и чистилище.
Вполне себе пасхальная максима.
Хотя, возможно, Зеленский имел в виду и другой суд. Например, гаагский.
Все начали думать, что такого необычного приготовил Зеленский для Путина, какое секретное оружие?
Оказалось, что это самое страшное для Путина – презрительный сарказм.
Путин хочет, чтобы его боялись.
Теперь над ним будут смеяться.
А кто в Украине до Зеленского так громко крикнул россиянам: «За нашу и вашу свободу!»? Не унылый «мордор-мордор», а вот так: «нашу и вашу»?
Ради этого парню можно и не в Анталию съездить, а хоть бы и на Вайкики.
Зеленский сделал первый сильный ход в качестве избранного президента. Он продемонстрировал новую, гибкую тактику противостояния путинской гибридной агрессии. В последние годы Украина была в глухой обороне в информационной войне. Она, в основном, отбивала атаки и разоблачала ложь российских властей и СМИ. Таким образом удавалось поддерживать у значительной части украинского общества волю к сопротивлению. Однако агрессора одними оборонительными действиями не победишь. В информационной войне лучшая защита – нападение. Многие десятилетия Запад противостоял коммунистической экспансии, ведя активную просветительскую кампанию, направленную на советское общество.
Украина вообще не ведет сознательную информационную работу с российской аудиторией. Популярные украинские авторы объявили Россию конченным «мордором», а всех россиян – агрессорами. Эта эмоционально объяснимая, но прямолинейная тактика только помогает российским властям, сплачивать вокруг себя общество и натравливать его на украинских «врагов».
Для Путина стремление подчинить себе Украину давно стало маниакальной идеей фикс. По доброй воле он украинцев в покое не оставит и уж тем более не отдаст захваченного. Однако у диктатора есть ахиллесова пята - внутриполитическая (не)устойчивость режима, популярность которого сейчас крайне низка. Старый нудный Путин в России надоел очень многим. Российским властям можно устроить такие проблемы дома, что им будет не до Украины.
Зеленский совершенно правильно обращается напрямую к российскому обществу и протягивает руку тамошней оппозиции. Его история дает россиянам надежду на новую молодую, демократичную, европейски ориентированную власть. При правильном позиционировании Зеленский может стать популярней в России, чем сам Путин. В этой ситуации Кремлю будет очень сложно продолжать антиукраинскую агрессию.
Мне ответ Зеленского Путину понравился.
Это действительно новая тональность, и именно эта тональность, несмотря на слова о деэскалации - она как раз-таки наступательная в политическом смысле. Об Украине вновь говорится как о примере для всех постсоветских пространств - со времен победы Майдана и самых первых месяцев войны украинские официальные лица так не говорили, они предпочли на годы замкнуться в оборонительном национализме.
Оборонительный национализм - это то, что дает неплохой пиар на внутреннем рынке, но в долгосрочной перспективе войны с волевым и сильным врагом это так себе инструмент. В борьбе с мессиански настроенным противником нужно самим иметь представление о собственной исторической наднациональной миссии - не понимаю, какого черта был забыт опыт Холодной войны в этом смысле.
И вот Зеленский говорит об Украине как о факеле во тьме, как о примере для народов, находящихся под властью тиранов.
"Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь". Сильная формулировка. Насколько я помню события 2014 года, множество молодых, честных и умных людей Одессы, Херсона, Донбасса и прочего "юго-востока" сделали свой выбор, встали под желто-синий флаг не из-за особенной любви к мове и вышиванкам, а именно потому что украинский политический выбор в текущих условиях - это свобода, достоинство и честь. Любовь к вышиванкам и мове приходила следом, уже как к части этого идеологического, мировоззренческого, ценностного выбора.
"Свобода, достоинство и честь" - хороший, правильный девиз в борьбе с путинской РФ. В борьбе с режимом, у которого нет ни достоинства, ни чести.
Ответ Зеленского - это прекрасный текст, который очевидно написан не сгоряча, а является своеобразным манифестом, продуманным и предельно ясным.
Заявка на роль лидера свободы и прогресса на всём постсоветском пространстве и обещание убежища всем, кто борется с тоталитаризмом и рабством - это сильный и ко многому обязывающийся ход.
И это смена курса: раньше Украина декларировала что она вообще не интересуется делами на Востоке, у неё свой выбор, а вы там, в своей «Совдепии», живите как знаете.
Можно ещё отметить несколько сильных и содержательных новаций, но в целом, этот документ всем хорош кроме одного: с объявления такой позиции трудно начинать переговоры с Путиным.
А это может означать, кстати, что Зеленский и не собирается вести с ним никаких прямых переговоров. Разве, что (как он и написал) в «нормандском формате».
А это, в свою очередь, может означать все что угодно (кроме содержательных переговоров): от ритуальной говорильни в духе фрау Меркель, до ультиматума Путину от имени объединенного Запада.
В любом случае, Зеленский должен отдавать себе отчёт в том, что таким ответом он снижает шансы на нормализацию диалога с Кремлём.
Я, кстати, не уверен, что такая нормализация вообще возможна в обозримой перспективе. Даже чисто теоретически. Может и Зеленский так же считает?
Скоро узнаем.
Зеленский своим ответом Путину определил вектор работы российской пропаганды на пять лет вперед. Он остается прежним. По ТВ анонсируют "эксклюзивное интервью" с победившим президентом Украины.
- Почему Зеленский в турецком Бодруме и с кем он встречался/обедал?
Согласитесь, это те самые вопросы, которые волнуют всех без исключения россиян. Люди с камерами действительно нашли Зеленского в шортах, очках и, по-моему, цепочке, на каком-то курорте. Вьются вокруг него с вопросами. Зеленскому это все не по кайфу, пытается деликатно соскочить и избавиться от репортеров, не выходит.
Охренительная журналистская удача. Поздравляю вас с ЭКСКЛЮЗИВОМ и нас с таким телевидением
Почему ответ Зеленского на идею Путина с раздачей паспортов украинцам не просто хороший, а единственно правильный?
Потому что на гуманитарную экспансию можно отвечать только экспансией того же рода.
Упрощение принятия в гражданство - это акт расширения прав.
На него нельзя отвечать запретами, урезанием прав человека.
Только расширением прав, новыми возможностями для людей.
Освобождением.
А вот реплики с другой стороны.
Илья Васюнин:
А вот в свежем Зеленском никому не послышались знакомые нотки? Понятно, что это не сам Владимир на каникулах в Турции придумал, но вот именно так чтобы в одном абзаце "люди это новая нефть", а еще через два про "Божий суд" — это же прям очевидно отечественный автор работал.
Екатерина Винокурова:
Ну кстати про «люди как новая нефть» Зеленский вполне мог и сам слышать от знакомых россиян. Но это словосочетание выдает, что его автор хотя бы про Россию примерно понимает хоть что-то.
Все анализируют этот текст, и я тоже не хочу оставаться в стороне: он говорит "во-первых", но там нет никакого "во-вторых"!
Зеленский с невероятным пафосом отвечает на путинскую раздачу паспортов в том роде, что паспорт гражданина России - это репрессии и цензура, а у нас, мол, свобода.
В этой антимосковской риторический конструкции, конечно, мгновенно угадывается рука московского спичрайтера, но это мелочи.
Интереснее по сути.
По сути же проблема с этой гордой логикой в том, что свобода как популярная ценность работает только вместе с деньгами, но если без денег - увы.
Сила американской и европейской свободы не в том, что "у них там можно власти ругать", а в том, что критикой властей в тех краях занимаются сытые, благополучные люди, чувствующие себя хозяевами, - тогда как вкус мексиканской, египетской или закавказской свободы ну совсем не пьянит, поскольку речь идёт о людях бедных или очень бедных, которые с лёгкостью эту самую свободу сдают генералам или мафиози.
Вообще, сила западной риторики двадцатого века про "демократию" и "выбор" была в том, что все эти прекрасные вещи сопровождались в ту эпоху мощными вложениями в потребление, образование, рабочие места и т.п.
Было так: у вас коммунизм и пустые полки, а у нас свобода и всего навалом.
Этот мир умер.
Теперь есть другой мир, где - "денег нет".
И где Россия - заметно более благополучная страна, чем некоторые её соседи, - своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века "свободу", которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы.
Когда-то из ГДР массово бежали в ФРГ.
Кто и куда - и, главное, в каких количествах - едет на пути между Москвой и Киевом, мы отлично знаем.
Так что красивые слова приглашеных спичрайтеров - дело хорошее, но русский паспорт все равно лучше.
Судя по ответу Зеленского Путину, писал он его, пользуясь набором штампов русского либерала, пассажира граней ру, эха москвы, немножко дождя. Все эти обороты про права человека, свободу и прочее.
Это речь не просто людей, которые переводят с русского на украинский текст, эти люди переводят русский либеральный смысл на украинский и обратно.
Кто такие слушатели эха и читатели граней? Пожилые политкаторжане подрабинеки и их попутчики - солженицын под подушкой, голос америки в глушилках, перестройка, Огонек, августовский путч. Плюс немного молодой крови под и хорошо за сорок, которые в силу иннерционной интеллектуальности подувязли в этом уже пованивающем смысловом болоте.
И вот на эту пикейную российскую публику и вещает командаЗеленского.
Спрашивается, почему на них? Ищут их поддержки? Чтобы разбудить пятую колонну в России?
Нет, эти люди давно уже никому не нужны, это всего лишь одна из субкультур.
Просто украинские спичрайтеры Зеленского по непонятным мне причинам тоже варятся в этом сугубо российском смысловом болоте.
На самом деле, для Украины это страшно. Уж лучше свидомиты, они хотя бы свои и побуждают генерировать новые украинские смыслы для противоборства им.
То есть у команды Зеленского в головах нет украинских смыслов, чтобы бороться с Путиным. Поэтому они зачерпывают в жменю песок из поп пожилых либералов, как последний ресурс, оказавшийся под рукой и швыряют этот песок в лицо Путину, в надежде, что какие-то песчинки попадут ему в глаза.
Этот межкультурный диалог еще ждет своего аспиранта.
Марина Ахмедова:
Для меня один из главных признаков политической глупости – это когда политик считает глупцами тех, к кому он публично обращает. Пример – послание Зеленского народу. Там, кстати, содержится уморительная фраза – «я действительно не Бог». Быть того не может! А ведь кто-то думал, что Бог. Какое разочарование)
Но это ладно. А вот это – «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ… Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований». Соблазнять? Это даже забавно. Зеленский пытается внушить гражданам Украины, что Путин их переманивает в РФ, причем всех, включая жителей Киева. Однако же упрощенная выдача паспортов будет проводиться только ради жителей ДНР и ЛНР, которых пять лет Киев пытается «соблазнить» прилетающими снарядами, закрытыми границами и отсутствием социальной ответственности перед ними.
Дальше – «мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.
Это право быть арестованным за мирный протест.
Это право не иметь свободных и конкурентных выборов”.
К счастью, у людей ум не такой короткий. Протест на майдане закончился тем, что сформированные там же боевые сотни, на удивление быстро вооружившиеся, были отправлены в Донбасс. А что было делать с этим реакционным элементом на главной площади страны? Они отказывали расходиться, угрожали новым политикам. От этих протестантов надо было избавляться быстро и любой ценой, да так, чтобы они никогда не возвращались. Они до сих пор лежат где-то в степях Донбасса. Вот что на самом деле представлял собой украинский протест в 2014 году и отношение к митингующим.
А про свободные и конкурентные выборы – очень интересно. Уверена, Зеленский будет везде вворачивать эту мысль. Потому что главная причина его избрания президентом Украины – это такой сигнал в головы россиян и белорусов, посланный из-за океана. Звучит он примерно так – «Вы думали, что невозможно свалить старого матерого политика, поднимавшегося по политической вертикали и заменить его парнем из ниоткуда? Вот же – смотрите можно». Зеленский – это бомба замедленного действия в головы россиян. И в этом – его главная опасность для путинского режима. При этом опасность несет не он сам, мелкий манипулятор, а те, кто его назначил.
Ну а для самого Путина тема, кажется, превратилась в поле для троллинга.
Украина. Путин все таки крутой. Сначала предложил выдать паспорта на Донбассе. Потом возможно на всей Украине. Потом увидел, что они в репрессивном режиме так взвились от страха. И предложил- да мы вообще один народ, давайте в будущем общее гражданство. Да, думаю, большинство граждан Украины мечтали бы иметь президентом Путина. Не сейчас. Но поразмышлять об этом они уже могут. И сравнить и Порошенко и Зеленского с Путиным. Полезно это.
Правильно. Вообще нужно выдать паспорта всем считающим русский своим родным языком. дать им возможность жить и работать в России. Стране нужно 250 миллионов граждан.
«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», - заявил президент В. Путин (цитата по «РИА Новости»).
Полностью согласен и поддерживаю!
Путин продолжает посылать сигналы Зеленскому. И про гражданство, и про единый народ, и даже про Саакашвили. Видимо, Кремль начал то, что обещал Зеленский, а именно активное участие в информационной войне. То есть уже не на уровне Соловьева. Сигналы народу Украины теперь будут посылаться с самого верха. Те, кто их поймает, есть, смотрите итоги выборов, и поймете, что таких людей приличное количество и игра стоит свеч.
Ну, то есть, это для западных аналитиков, украинствующего меньшинства и российских профессиональных хейтеров России и русских, слова Путина об одном народе есть ужас-ужас. И какой ужасный реваншизм, ноцыонализм и вот это вот всё. (далее идет текст о Гитлере в 1939м, как обычно)
Для большинства избирателей Зеленского и для нормальных граждан России, заявление Путина — это заявление уровня: «Трава зеленая, небо голубое». Конечно же мы один народ. Это знают все нормальные граждане России и Украины.
Точно так же, заявление Зеленского, не является каким-то заявлением от лица агента ЦРУ или Канадского МИДа. Это такой примитивнейший труизм: «Не, ну паспорта-то вы собрались раздавать, а что там с законами об оскорблении власти, посадками за лайки и другими радостями авторитарного режима, который ради борьбы с американцами, готов всех за Можай загнать?»
Зеленский — это конечно же Путин. Просто, как заметил Глеб Олегович Павловский, ягода того же поля, но другого урожая.
И то, что 73+ % избирателей Украины выбрали его, показали в очередной раз, что мы один народ.
Так что действительно интересно посмотреть, что будет дальше.
Путин продолжает резвиться, развивая паспортную тему. На сей раз он высказался за общее, единое гражданство с Украиной и в миллионный раз напомнил, что, по его мнению, русские и украинцы - "по сути своей один народ". Братские объятия снова угрожающе распахиваются.
Это был практически один народ (например все мои предки с Украины, а часть семьи и поныне там). Но лично Вы, президент Путин, нас раскололи на десятилетия, а может - навсегда. Так и войдете в Историю.
Заявление - яркое свидетельство мира фантазий, в котором живет глава российской власти. Отсутствия связи с реальностью. Непонимания, что сотворил, куда привел Россию.
Подло напасть на соседнюю страну, ударить ее ножом в спину, нарушить договоры, отнять часть территории, развязать войну на другой ее части. Вести войну. Убить тысячи. Сделать беженцами сотни тысяч. Врать. Годами оскорблять Украину на государственном телевидении.
И после всех совершенных российскими властями преступлений, говорить о «совместном гражданстве», уверять, что «у России и Украины много общего, договоримся».
Что же вы напали на соседнюю страну? Вместо того, чтобы договариваться? Если считаете, что «много общего»?
Кроме того, у нас в стране другая проблема.
У нас правящая верхушка с его дружескими бизнес-приложениями, и остальной народ живут, хоть и с общим гражданством, но в разных мирах. У этих миров все меньше общего. Потому что власть несменяема, нет свободных выборов. Как в Украине, Европе, Америке.
Вы, господа правители, слишком увлеклись Украиной, повернитесь лицом к своей стране, к своему народу. И попробуйте с ним договориться.
С теми, кто против свалок, против сокращений, против маленьких зарплат, против пыток, уничтожения выборов, несменяемости властей, против вашей коррупции.
Давайте, давайте. Отойдите от чужих границ. Родина ждет. С нетерпением.
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