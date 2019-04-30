Письмо свободного европейца: соцсети о паспортах и ответе Зеленского Путину

На прошлой неделе говорили о российских паспортах для жителей "ДНР" и "ЛНР". Выступая на пресс-конференции в Китае, Владимир Путин решил поднять ставки и сказал, что в Кремле размышляют об упрощённом порядке предоставления гражданства всем украинцам.

Патриоты ликуют.

Другие комментаторы далеко не в таком восторге.

Карина Кокрэлл-Фере:

Президент Путин заявил в Китае, что не только ДНР и ЛНР будет предложена ускоренная процедура принятия российского гражданства, а ВСЕМ гражданам Украины...

Это попытка поправить плачевную демографическую ситуацию в РФ?

Интересно, что при этом подумали китайцы? Интересно, как отреагировали бы в Кремле, если бы Япония объявила раздачу японского гражданства - жителям Курил? Это может создать для самой РФ опасный международный прецедент. Не рой другому яму.

Максим Дбар:

А пускай раздает. 40 миллионов украинцев получают российские паспорта, потом организованно приходят на российские выборы и сносят к чертям Путина с Единой Россией. Надо видеть возможности, а не проблемы

Наталия Геворкян:

А не мог бы украинский президент в качестве ответного жеста предоставить упрощенное гражданство всем желающим россиянам. С учетом безвизового въезда украинцев в Европу желающих может оказаться немало)

Андрей Десницкий:

Российские власти собираются раздавать свои паспорта всем желающим украинцам, украинские подумывают о симметричном ответе - раздавать свои россиянам.

Я только за. Я бы еще больше стран подключил к процессу. Пять-шесть дополнительных паспортов мне бы не помешали...

А если серьезно, я думаю, мир постепенно идет в ту сторону: выбор гражданства (и соответственной модели жизни) будет всё более определяться волевым усилием самого человека, а не гражданством родителей или территорией рождения.

Вскоре Путину ответил избранный президент Украины Владимир Зеленский:

Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане.

Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.

Это право быть арестованным за мирный протест.

Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.

Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.

Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех.

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса.

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.

Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.

Александр Шмелёв:

Возможно я был неправ в своём скепсисе по поводу Зеленского.

Очень сильный ответ!

Прямо-таки лучший, который можно было придумать.

Респект!

Игорь Драндин:

Отличный и смелый ответ, который чётко показывает разницу между руководителями прошлого и будущего.

Во-первых, видно, что Зеленский умнее Путина, во-вторых, президент Украины в своём ответе демонстрирует заботу о гражданах своей страны, в отличие от Путина, который напротив, показывает, что ему наплевать на людей.

Вадим Бывальцев:

Ну, и кто тут клоун?

Константин Боровой:

Ой, напрасно Путин начал свои отношения с Зеленским с троллинга.

Сарказм, сатира, троллинг – область бывшей профессиональной деятельности нового президента Украины.

Мастеру шахматной игры «Чапаев», дилетанту троллинга, трудно будет обыграть в области троллинга шахматного гроссмейстера.

Тут же на паспортизацию прилетела язвительная ответка: «Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд».

И не придерешься – перед раем действительно предполагается еще и чистилище.

Вполне себе пасхальная максима.

Хотя, возможно, Зеленский имел в виду и другой суд. Например, гаагский.

Все начали думать, что такого необычного приготовил Зеленский для Путина, какое секретное оружие?

Оказалось, что это самое страшное для Путина – презрительный сарказм.

Путин хочет, чтобы его боялись.

Теперь над ним будут смеяться.

Олег Пшеничный:

А кто в Украине до Зеленского так громко крикнул россиянам: «За нашу и вашу свободу!»? Не унылый «мордор-мордор», а вот так: «нашу и вашу»?

Ради этого парню можно и не в Анталию съездить, а хоть бы и на Вайкики.

Игорь Эйдман:

Зеленский сделал первый сильный ход в качестве избранного президента. Он продемонстрировал новую, гибкую тактику противостояния путинской гибридной агрессии. В последние годы Украина была в глухой обороне в информационной войне. Она, в основном, отбивала атаки и разоблачала ложь российских властей и СМИ. Таким образом удавалось поддерживать у значительной части украинского общества волю к сопротивлению. Однако агрессора одними оборонительными действиями не победишь. В информационной войне лучшая защита – нападение. Многие десятилетия Запад противостоял коммунистической экспансии, ведя активную просветительскую кампанию, направленную на советское общество.

Украина вообще не ведет сознательную информационную работу с российской аудиторией. Популярные украинские авторы объявили Россию конченным «мордором», а всех россиян – агрессорами. Эта эмоционально объяснимая, но прямолинейная тактика только помогает российским властям, сплачивать вокруг себя общество и натравливать его на украинских «врагов».

Для Путина стремление подчинить себе Украину давно стало маниакальной идеей фикс. По доброй воле он украинцев в покое не оставит и уж тем более не отдаст захваченного. Однако у диктатора есть ахиллесова пята - внутриполитическая (не)устойчивость режима, популярность которого сейчас крайне низка. Старый нудный Путин в России надоел очень многим. Российским властям можно устроить такие проблемы дома, что им будет не до Украины.

Зеленский совершенно правильно обращается напрямую к российскому обществу и протягивает руку тамошней оппозиции. Его история дает россиянам надежду на новую молодую, демократичную, европейски ориентированную власть. При правильном позиционировании Зеленский может стать популярней в России, чем сам Путин. В этой ситуации Кремлю будет очень сложно продолжать антиукраинскую агрессию.

Роман Попков:

Мне ответ Зеленского Путину понравился.

Это действительно новая тональность, и именно эта тональность, несмотря на слова о деэскалации - она как раз-таки наступательная в политическом смысле. Об Украине вновь говорится как о примере для всех постсоветских пространств - со времен победы Майдана и самых первых месяцев войны украинские официальные лица так не говорили, они предпочли на годы замкнуться в оборонительном национализме.

Оборонительный национализм - это то, что дает неплохой пиар на внутреннем рынке, но в долгосрочной перспективе войны с волевым и сильным врагом это так себе инструмент. В борьбе с мессиански настроенным противником нужно самим иметь представление о собственной исторической наднациональной миссии - не понимаю, какого черта был забыт опыт Холодной войны в этом смысле.

И вот Зеленский говорит об Украине как о факеле во тьме, как о примере для народов, находящихся под властью тиранов.

"Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь". Сильная формулировка. Насколько я помню события 2014 года, множество молодых, честных и умных людей Одессы, Херсона, Донбасса и прочего "юго-востока" сделали свой выбор, встали под желто-синий флаг не из-за особенной любви к мове и вышиванкам, а именно потому что украинский политический выбор в текущих условиях - это свобода, достоинство и честь. Любовь к вышиванкам и мове приходила следом, уже как к части этого идеологического, мировоззренческого, ценностного выбора.

"Свобода, достоинство и честь" - хороший, правильный девиз в борьбе с путинской РФ. В борьбе с режимом, у которого нет ни достоинства, ни чести.

Альфред Кох:

Ответ Зеленского - это прекрасный текст, который очевидно написан не сгоряча, а является своеобразным манифестом, продуманным и предельно ясным.

Заявка на роль лидера свободы и прогресса на всём постсоветском пространстве и обещание убежища всем, кто борется с тоталитаризмом и рабством - это сильный и ко многому обязывающийся ход.

И это смена курса: раньше Украина декларировала что она вообще не интересуется делами на Востоке, у неё свой выбор, а вы там, в своей «Совдепии», живите как знаете.

Можно ещё отметить несколько сильных и содержательных новаций, но в целом, этот документ всем хорош кроме одного: с объявления такой позиции трудно начинать переговоры с Путиным.

А это может означать, кстати, что Зеленский и не собирается вести с ним никаких прямых переговоров. Разве, что (как он и написал) в «нормандском формате».

А это, в свою очередь, может означать все что угодно (кроме содержательных переговоров): от ритуальной говорильни в духе фрау Меркель, до ультиматума Путину от имени объединенного Запада.

В любом случае, Зеленский должен отдавать себе отчёт в том, что таким ответом он снижает шансы на нормализацию диалога с Кремлём.

Я, кстати, не уверен, что такая нормализация вообще возможна в обозримой перспективе. Даже чисто теоретически. Может и Зеленский так же считает?

Скоро узнаем.

Алексей Нарышкин:

Зеленский своим ответом Путину определил вектор работы российской пропаганды на пять лет вперед. Он остается прежним. По ТВ анонсируют "эксклюзивное интервью" с победившим президентом Украины.

- Почему Зеленский в турецком Бодруме и с кем он встречался/обедал?

Согласитесь, это те самые вопросы, которые волнуют всех без исключения россиян. Люди с камерами действительно нашли Зеленского в шортах, очках и, по-моему, цепочке, на каком-то курорте. Вьются вокруг него с вопросами. Зеленскому это все не по кайфу, пытается деликатно соскочить и избавиться от репортеров, не выходит.

Охренительная журналистская удача. Поздравляю вас с ЭКСКЛЮЗИВОМ и нас с таким телевидением

Елена Галкина:

Почему ответ Зеленского на идею Путина с раздачей паспортов украинцам не просто хороший, а единственно правильный?

Потому что на гуманитарную экспансию можно отвечать только экспансией того же рода.

Упрощение принятия в гражданство - это акт расширения прав.

На него нельзя отвечать запретами, урезанием прав человека.

Только расширением прав, новыми возможностями для людей.

Освобождением.

А вот реплики с другой стороны.

Илья Васюнин:



А вот в свежем Зеленском никому не послышались знакомые нотки? Понятно, что это не сам Владимир на каникулах в Турции придумал, но вот именно так чтобы в одном абзаце "люди это новая нефть", а еще через два про "Божий суд" — это же прям очевидно отечественный автор работал.

Екатерина Винокурова:



Ну кстати про «люди как новая нефть» Зеленский вполне мог и сам слышать от знакомых россиян. Но это словосочетание выдает, что его автор хотя бы про Россию примерно понимает хоть что-то.

Пётр Фаворов:

Все анализируют этот текст, и я тоже не хочу оставаться в стороне: он говорит "во-первых", но там нет никакого "во-вторых"!

Дмитрий Ольшанский:

Зеленский с невероятным пафосом отвечает на путинскую раздачу паспортов в том роде, что паспорт гражданина России - это репрессии и цензура, а у нас, мол, свобода.

В этой антимосковской риторический конструкции, конечно, мгновенно угадывается рука московского спичрайтера, но это мелочи.

Интереснее по сути.

По сути же проблема с этой гордой логикой в том, что свобода как популярная ценность работает только вместе с деньгами, но если без денег - увы.

Сила американской и европейской свободы не в том, что "у них там можно власти ругать", а в том, что критикой властей в тех краях занимаются сытые, благополучные люди, чувствующие себя хозяевами, - тогда как вкус мексиканской, египетской или закавказской свободы ну совсем не пьянит, поскольку речь идёт о людях бедных или очень бедных, которые с лёгкостью эту самую свободу сдают генералам или мафиози.

Вообще, сила западной риторики двадцатого века про "демократию" и "выбор" была в том, что все эти прекрасные вещи сопровождались в ту эпоху мощными вложениями в потребление, образование, рабочие места и т.п.

Было так: у вас коммунизм и пустые полки, а у нас свобода и всего навалом.

Этот мир умер.

Теперь есть другой мир, где - "денег нет".

И где Россия - заметно более благополучная страна, чем некоторые её соседи, - своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века "свободу", которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы.

Когда-то из ГДР массово бежали в ФРГ.

Кто и куда - и, главное, в каких количествах - едет на пути между Москвой и Киевом, мы отлично знаем.

Так что красивые слова приглашеных спичрайтеров - дело хорошее, но русский паспорт все равно лучше.

Дмитрий Ромендик:

Судя по ответу Зеленского Путину, писал он его, пользуясь набором штампов русского либерала, пассажира граней ру, эха москвы, немножко дождя. Все эти обороты про права человека, свободу и прочее.

Это речь не просто людей, которые переводят с русского на украинский текст, эти люди переводят русский либеральный смысл на украинский и обратно.

Кто такие слушатели эха и читатели граней? Пожилые политкаторжане подрабинеки и их попутчики - солженицын под подушкой, голос америки в глушилках, перестройка, Огонек, августовский путч. Плюс немного молодой крови под и хорошо за сорок, которые в силу иннерционной интеллектуальности подувязли в этом уже пованивающем смысловом болоте.

И вот на эту пикейную российскую публику и вещает командаЗеленского.

Спрашивается, почему на них? Ищут их поддержки? Чтобы разбудить пятую колонну в России?

Нет, эти люди давно уже никому не нужны, это всего лишь одна из субкультур.

Просто украинские спичрайтеры Зеленского по непонятным мне причинам тоже варятся в этом сугубо российском смысловом болоте.

На самом деле, для Украины это страшно. Уж лучше свидомиты, они хотя бы свои и побуждают генерировать новые украинские смыслы для противоборства им.

То есть у команды Зеленского в головах нет украинских смыслов, чтобы бороться с Путиным. Поэтому они зачерпывают в жменю песок из поп пожилых либералов, как последний ресурс, оказавшийся под рукой и швыряют этот песок в лицо Путину, в надежде, что какие-то песчинки попадут ему в глаза.

Этот межкультурный диалог еще ждет своего аспиранта.

Марина Ахмедова:



Для меня один из главных признаков политической глупости – это когда политик считает глупцами тех, к кому он публично обращает. Пример – послание Зеленского народу. Там, кстати, содержится уморительная фраза – «я действительно не Бог». Быть того не может! А ведь кто-то думал, что Бог. Какое разочарование)



Но это ладно. А вот это – «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ… Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований». Соблазнять? Это даже забавно. Зеленский пытается внушить гражданам Украины, что Путин их переманивает в РФ, причем всех, включая жителей Киева. Однако же упрощенная выдача паспортов будет проводиться только ради жителей ДНР и ЛНР, которых пять лет Киев пытается «соблазнить» прилетающими снарядами, закрытыми границами и отсутствием социальной ответственности перед ними.



Дальше – «мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.

Это право быть арестованным за мирный протест.

Это право не иметь свободных и конкурентных выборов”.



К счастью, у людей ум не такой короткий. Протест на майдане закончился тем, что сформированные там же боевые сотни, на удивление быстро вооружившиеся, были отправлены в Донбасс. А что было делать с этим реакционным элементом на главной площади страны? Они отказывали расходиться, угрожали новым политикам. От этих протестантов надо было избавляться быстро и любой ценой, да так, чтобы они никогда не возвращались. Они до сих пор лежат где-то в степях Донбасса. Вот что на самом деле представлял собой украинский протест в 2014 году и отношение к митингующим.



А про свободные и конкурентные выборы – очень интересно. Уверена, Зеленский будет везде вворачивать эту мысль. Потому что главная причина его избрания президентом Украины – это такой сигнал в головы россиян и белорусов, посланный из-за океана. Звучит он примерно так – «Вы думали, что невозможно свалить старого матерого политика, поднимавшегося по политической вертикали и заменить его парнем из ниоткуда? Вот же – смотрите можно». Зеленский – это бомба замедленного действия в головы россиян. И в этом – его главная опасность для путинского режима. При этом опасность несет не он сам, мелкий манипулятор, а те, кто его назначил.

Ну а для самого Путина тема, кажется, превратилась в поле для троллинга.

Сергей Марков:

Украина. Путин все таки крутой. Сначала предложил выдать паспорта на Донбассе. Потом возможно на всей Украине. Потом увидел, что они в репрессивном режиме так взвились от страха. И предложил- да мы вообще один народ, давайте в будущем общее гражданство. Да, думаю, большинство граждан Украины мечтали бы иметь президентом Путина. Не сейчас. Но поразмышлять об этом они уже могут. И сравнить и Порошенко и Зеленского с Путиным. Полезно это.

Антон Красовский:

Правильно. Вообще нужно выдать паспорта всем считающим русский своим родным языком. дать им возможность жить и работать в России. Стране нужно 250 миллионов граждан.

Юрий Пронько:

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», - заявил президент В. Путин (цитата по «РИА Новости»).

Полностью согласен и поддерживаю!

Кирилл Шулика:

Путин продолжает посылать сигналы Зеленскому. И про гражданство, и про единый народ, и даже про Саакашвили. Видимо, Кремль начал то, что обещал Зеленский, а именно активное участие в информационной войне. То есть уже не на уровне Соловьева. Сигналы народу Украины теперь будут посылаться с самого верха. Те, кто их поймает, есть, смотрите итоги выборов, и поймете, что таких людей приличное количество и игра стоит свеч.

Мария Баронова:

Ну, то есть, это для западных аналитиков, украинствующего меньшинства и российских профессиональных хейтеров России и русских, слова Путина об одном народе есть ужас-ужас. И какой ужасный реваншизм, ноцыонализм и вот это вот всё. (далее идет текст о Гитлере в 1939м, как обычно)



Для большинства избирателей Зеленского и для нормальных граждан России, заявление Путина — это заявление уровня: «Трава зеленая, небо голубое». Конечно же мы один народ. Это знают все нормальные граждане России и Украины.



Точно так же, заявление Зеленского, не является каким-то заявлением от лица агента ЦРУ или Канадского МИДа. Это такой примитивнейший труизм: «Не, ну паспорта-то вы собрались раздавать, а что там с законами об оскорблении власти, посадками за лайки и другими радостями авторитарного режима, который ради борьбы с американцами, готов всех за Можай загнать?»



Зеленский — это конечно же Путин. Просто, как заметил Глеб Олегович Павловский, ягода того же поля, но другого урожая.



И то, что 73+ % избирателей Украины выбрали его, показали в очередной раз, что мы один народ.



Так что действительно интересно посмотреть, что будет дальше.

Алексей Широпаев:

Путин продолжает резвиться, развивая паспортную тему. На сей раз он высказался за общее, единое гражданство с Украиной и в миллионный раз напомнил, что, по его мнению, русские и украинцы - "по сути своей один народ". Братские объятия снова угрожающе распахиваются.

Михаил Ходорковский:

Это был практически один народ (например все мои предки с Украины, а часть семьи и поныне там). Но лично Вы, президент Путин, нас раскололи на десятилетия, а может - навсегда. Так и войдете в Историю.

Василий Аленин:

Заявление - яркое свидетельство мира фантазий, в котором живет глава российской власти. Отсутствия связи с реальностью. Непонимания, что сотворил, куда привел Россию.

Подло напасть на соседнюю страну, ударить ее ножом в спину, нарушить договоры, отнять часть территории, развязать войну на другой ее части. Вести войну. Убить тысячи. Сделать беженцами сотни тысяч. Врать. Годами оскорблять Украину на государственном телевидении.

И после всех совершенных российскими властями преступлений, говорить о «совместном гражданстве», уверять, что «у России и Украины много общего, договоримся».

Что же вы напали на соседнюю страну? Вместо того, чтобы договариваться? Если считаете, что «много общего»?

Кроме того, у нас в стране другая проблема.

У нас правящая верхушка с его дружескими бизнес-приложениями, и остальной народ живут, хоть и с общим гражданством, но в разных мирах. У этих миров все меньше общего. Потому что власть несменяема, нет свободных выборов. Как в Украине, Европе, Америке.

Вы, господа правители, слишком увлеклись Украиной, повернитесь лицом к своей стране, к своему народу. И попробуйте с ним договориться.

С теми, кто против свалок, против сокращений, против маленьких зарплат, против пыток, уничтожения выборов, несменяемости властей, против вашей коррупции.

Давайте, давайте. Отойдите от чужих границ. Родина ждет. С нетерпением.