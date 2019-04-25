24 апреля Владимир Путин подписал указ, который позволит жителям "ЛНР" и "ДНР" получить российское гражданство на льготных условиях. Этот шаг многие восприняли как реакцию на окончание президентских выборов в соседней стране - вместо поздравлений победителю, которых так и не было.

Иван Преображенский

Кремль поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины, упростив процесс получения российского гражданства для жителей марионеточных ДНР и ЛНР.

Андрей Волна

Вот и первое испытание для Владимира Александровича. Заодно и поздравление в «фирменном» стиле.

Никита Исаев

Исходя из выбора момента для подписания этого указа, - аккурат после оглушительной победы Зеленского, и такого же оглушительного поражения Порошенко на выборах президента Украины, - сомневаться, что это решение не про жителей ДНР/ЛНР, а про новую украинскую власть с Зеленским во главе, не приходится.

Этот шаг, безусловно, сознательное обострение и радикализация отношений между Москвой и Киевом. Фактически повторение сценария Абхазии и Южной Осетии за некоторое время до признания их независимости Россией в 2008 году. Теперь военные действия на этой территории будут вестись против граждан России, фактически против России, а значит, будут переводить эту войну уже в открытую войну между нашими странами.

Подобное решение регулярно обсуждалось и является самым мягким по отношению в другим вариантам: признание Россией независимости ЛДНР, расширение зоны влияния этих непризнанных республик, ну и «танки на Киев». Но при Порошенко этого не происходило. А значит, похоже, что статус-кво и формат коммуникацией с Порошенко Москву устраивал. А значит Порошенко и был российским кандидатом на этих выборах, о чем я и говорил.

И это значит, что Москва не готова идти на диалог с Киевом в парадигме компромисса и учета общих интересов. И это означает, что мир на Донбассе исключён. А может и шире. Ибо сомневаюсь, что Киев будет вести переговоры в этом ключе. А Москва своё слово уже сказала. И оно не про мир.

Роман Попков

Насчет путинского указа об упрощенной выдаче российского гражданства жителям ЛДНР. Тут уже начали сокрушаться эксперты: мол, как же так, казалось бы, избран новый президент, можно начать "перезагружать отношения", а Путин делает явно враждебный шаг, на который Зеленский вынужден будет реагировать резко.

А с хрена ли Путину желать какой-либо "перезарузки"? Ну сами подумайте. Он с одной стороны злорадствует по поводу краха Порошенко. Но в то же время сама процедура перехода власти в результате честных выборов, сама вероятность что кто-то может выиграть выборы у действующего президента для Путина омерзительна. С этим еще можно как-то мириться, если победил совсем свой, классово близкий чувак (как Янукович в 2010-м). Но ведь все же убеждены, что за Зеленским стоит Коломойский. Путин, воспринимающий политику как конспирологический лабиринт, убежден в этом еще сильнее, чем вы все. А Коломойского Путин ненавидит, и давал это понять еще в 2014 году, вполне публично. Для Путина Коломойский - олицетворение неких его страхов. Страхов внутрироссийского происхождения. Да к тому же Коломойский еще и в Днепропетровской области в роковые дни весны 2014 года всю малину попортил, как думают в Кремле. Ну и вот теперь в его, Путина, понимании, в его картине мира Коломойский стал хозяином Украины. Так что вряд ли будут миролюбивые шаги.

Путину неинтересно выстраивать с Украиной какие-то отношения, говорить на равных, для него Украина существует только как пространство войны. Горячей, тлеющей, холодной, гибридной, любой. Он скорее заинтересован в переводе Зеленского в конфликтную тональность, чтобы война тлела дальше, чтобы кризис жил.

Мне так пока кажется.

Тарас Березовец

Путин выступил с позиции своей типичной «пацанской» логики, решив предоставить право упрощенного получения российского гражданства украинцами, проживающими в ОРДЛО. Ещё недавно это казалось фантастикой и оставалось бы фантастикой в случае переизбрания Порошенко. Но президентом стал Владимир Зеленский и Путину резко захотелось ответить на «мольбы» жителей Донбасса. Цель очевидна. Поставить на растяжку новоизбранного президента и создать благоприятные переговорные позиции. Именно так Путин раньше поступил в отношении жителей Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Теперь любые действия в зоне ООС Кремль может трактовать как акт агрессии в отношении российских граждан. И значит, в любой момент можно повторить прецедент с Грузией, который привёл к войне 8.8.8. Оказалось, что избрание Зеленского войну на Донбассе не оканчивает и даже не приближает её конец. Оказывается, Путин может очередной раз нарушать Минские договорённости и это сойдёт ему с рук. Путин напомнил всем тем в Украине, кто забыл или считал, что война окончена, что война продолжится. Это уже не тест для Украины. Это прямой вызов. И дать ответ на него должен и действующий, и следующий президент. Отмолчаться не выйдет. Там почти 4 млн наших граждан. Мы ждём вашего ответа.

Глеб Морев

Искренне не понимаю смысла путинской агрессивности по отношению к Украине: ведь, делая ставку на силу, Россия Украину окончательно теряет. А идя на компромисс, есть шанс оставить Украину в зоне влияния РФ.

В то же время многие не видят в указе ничего плохого и считают, что Кремлю следовало раздать жителям этих регионов российские паспорта еще годы назад.

Глеб Павловский

Бывает, что из дурных соображений делают добрые дела. Выдача паспортов РФ населению Донбасса, интернированному под обстрелом с двух сторон - дело доброе. Пять лет в местах лишения свободы #ДНРЛНР - достаточно серьёзное наказание за минутную опрометчивость 2014 года.

Екатерина Винокурова

Во-первых, когда людям на головы падают снаряды, они должны иметь возможность уехать. Жители ЛДНР оказались не нужны никому. Европа (цитирую одного евросоюзного министра иностранных дел) заняла позицию, что это «локальный конфликт, где жители Донбасса должны просто переехать в другие части страны», предпочитая давать убежище тем, кто бежит от военной службы в Эритрее.



«Другие части страны» Украины были тоже беженцам не рады. Более того, я сталкивалась с довольно снобистским отношением к выходцам из Донецка и Луганска со стороны уроженцев центра и запада.



А Россия... А Россия даже не давала им статус беженца, максимум - временные переселенцы. Один мой знакомый чиновник прошел с одной семьей все стадии этого процесса. Стадии (даже с его юрподдержкой) заняли несколько месяцев и обошлись в 22 000 рублей. Для тех, кто бежит от снарядов по головам - неподъемная сумма.



Во-вторых, я считаю, что паспорта России должны в упрощенном порядке получить все наши соотечественники, волей случая оказавшиеся в 1991 году не в том месте и проходящие все круги ада до сих пор, чтобы вернуться домой.

Марат Гельман

я, кстати, считаю упрощенное предоставление российского гражданства жителям ДНР и ЛНР правильным шагом. В конце концов - территории вернутся в Украину, а люди, желающие жить в России, должны иметь такую возможность. Хорошо бы еще какую-нибудь программу переселения запустить. Облегчить это тяжелое дело - переезд.

Константин Калачев

Все обсуждают паспорта жителям ДНР и ЛНР. По мне - полумера. Я бы давал паспорт с ордером на бесплатное жилье в регионах российского Дальнего Востока. Билет на новое место жительство тоже должен быть бесплатным. Плюс подъемные на первое время. Надо же как-то бороться с депопуляцией.

Аббас Галлямов

В политике очень важен тайминг. Все надо делать вовремя. Политика ведь имеет дело с эмоциями, а те - вещь непостоянная. Указ об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР имело смысл подписывать года два-три назад. Сейчас, услышав эту новость, избиратель в лучшем случае недоуменно пожмёт плечами. Ощущение того, что власть не соответствует духу эпохи, усилится.

Другим же кажется, что ​момент российские власти избрали - исходя из своих интересов - самый что ни на есть удачный.

Мария Снеговая

Важной причиной раздачи паспортов может быть попытка Кремля выиграть информационную войну в глазах жителей в ДНР/ЛНР на фоне победы Зеленского в Украине. Русскоязычный Зеленский - во-многом кандидат от юга и востока Украины (то есть, ближайших к Донбассу регионов). Его победа на демократических выборах создает конкуренцию проекту РФ в ДНР/ЛНР. Раздача паспортов в этом ключе - PR-попытка России перетянуть на свою сторону жителей этого региона, чтобы снизить возросшую привлекательность Украины в этом контексте.

Иван Яковина

Сегодня в передаче говорил, что жители "ДЛНР" физически не могут бояться Зеленского.

Они же его знают как облупленного! Они его любят!

Он, как и они, говорит по-русски и почти не знает украинского, он всегда прикалывался над тем, что и им смешно, он сам из рабочего квартала Кривого Рога.

Никакая пропаганда не сможет сделать так, чтобы местные жители стали воспринимать его как реальную угрозу своей жизни.

Для Путина, думаю, это очень серьезная проблема. Его собственные головорезы в Донецке и Луганске вызывают у населения намного больше страха и неприятия, чем новый президент "вражеской" Украины.

Игорь Эйдман

При президенте Зеленском пугать донбассцев страшными бандеровцами уже не получится. Нахлебавшись войны, бандитского беспредела и разрухи, жители оккупированных анклавов могут захотеть назад в Украину. Не с этим ли связано скоропалительное решение Путина о массовом предоставлении им российского гражданства? Хотят таким образом купить и окончательно оторвать жителей Донбасса от Украины?

Александр Коляндр

Главные вопросы закона об упрощенном гражданстве РФ для обладателей «паспортов» лднр— предполагается ли выход новых граждан из другого гражданства и будут ли паспорта раздавать на месте или только при переселении.

Если второе, то это прекрасное окно возможности для эвакуации всех местных желающих коллаборантов, примерно, как это делал Израиль в Южном Ливане в 2000, с последующей передачей территории Украине при миротворцах и выходе из санкций.

Если первое, то это — прямая дорога к войне. Собственно, с этим, вероятно, и придут на возобновление переговоров по урегулированию в начале июня

Многие предполагают, что выдача паспортов может стать прелюдией к официальному введению войск.

​Марк Гальперин

Россия будет раздавать паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Что это означает? Это означает серьезные проблемы с ведением войны украинскими вооруженными силами – теперь Кремль будет поддерживать новоиспеченных «россиян» без всякого стеснения – фразу «их там нет» можно забыть. Они там будут официально.

Ирина Козлова

Помните, выдавали паспорта жителям Южной Осетии? А потом началась полномасштабная агрессия против Грузии. И свой срам россияне прикрывали этим фиговым листиком "защита сограждан". Ну как гитлеровцы в Австрии, это же вы тоже помните, да.

Николай Травкин

Реакция Кремля ясна, но интересно, как поведут себя россияне в Калининградской обл, если Германия начнёт раздавать им паспорта?

Патриоты утверждают, что Москва всего-навсего проявляет гуманизм и не бросает своих в беде.

Дмитрий Михайлин

Этот текст я написал год назад в Донецке. Теперь остается только поздравить наших новых соотечественников.

"Мы видели бессмысленные и бездарные войны — например, в Чечне. Но мы не видели в своей жизни ничего более омерзительного, бессовестного, ничего более дьявольского, чем вот эта война. Я неплохо владею русским, но я сейчас не смог выразить мысль — не знаю таких слов, которыми.

Самое поганое, что никто не понимает, когда и чем это закончится. Не только люди на Донбассе — никто. Ни из сильных мира, ни из слабых, ни из каких. Всем — без исключения — государствам выгодно, чтобы все шло так, как идёт. Чтобы ситуация оставалась подвешенной.

А здесь, между прочим, живет не меньше 5 миллионов русских людей. Которых ежедневно убивают.

Я вижу единственный выход. Дать всем жителям Донбасса, которые пожелают, российские паспорта. Это не решит проблему, с одной стороны, но и не нарушит никакие минские соглашения, с другой. А у людей появится выбор: остаться на родине, или уехать туда, где не стреляют. Это не подарок судьбы. Продать жилье на Донбассе практически невозможно. Купить в России — получается, тоже. Начинать жизнь заново по силам не всякому. Но это хотя бы создаст выбор для людей, которые его лишены.

Мы, русские, единственный из больших европейских народов, который всегда поступал справедливо по отношению к другим. Сейчас мы обязаны поступить справедливо по отношению к себе.

Они — это мы. Это по нам сейчас стреляют".

Так же звучит и официальная позиция Кремля.

​Константин Косачев

Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей, которые, конечно же, поспешат усмотреть в этом акте некую попытку России «ассимилировать» ДНР и ЛНР или их жителей, посягнуть на суверенитет Украины и т.п.

Однако все эти пропагандистские подтасовки не смогут опровергнуть очевидного: мера Президента России имеет, прежде всего, гуманитарный, а не политический характер. Именно мы, в отличие от официального Киева и политиков Запада, с самого начала приоритетом считали людей, а не территории. В этом – принципиальная разница в наших подходах к сложным конфликтным ситуациям, будь то донбасская, приднестровская или абхазская и югоосетинская. Говоря об отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, в столице Украины и в западных столицах всегда подразумевают, прежде всего, границы, а мы – всех тех, кто проживает в ДНР и ЛНР, и, в условиях продолжающегося по вине украинских властей конфликта, попросту лишены элементарных прав и возможностей. Вместо того, чтобы прислушаться к их требованиям и нуждам, украинское руководство, не сумевшее победить военной силой, сделало лишение этих людей базовых прав инструментом шантажа и наказания за то, что те посмели отстаивать свои интересы перед незаконной постмайданной центральной властью.

Мария Захарова

Больше всех решением об упрощённой выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на неё понадеялись.

В ответ на этот шаг Кремля новый президент Украины мог бы проявить еще большую щедрость, считают некоторые комментаторы.

Кирилл Лятс

На месте Зеленского, сразу после инаугурации, я бы подписал Указ об упрощенном предоставлении Украинского гражданства всем регионам, входившим в Киевскую Русь. И тогда бы мы посмотрели, куда течет водичка на самом деле

Митя Алешковский

...Мне кажется, что Зеленский может легко переиграть Путина (ведь это именно внешнеполитическая игра, ни у кого сомнений нет). Достаточно просто заявить — кто хочет, тот пускай уезжает, а мы для граждан Украины и особенно для граждан ОРДЛО, как для людей, которые живут в нечеловеческих условиях, сделаем бесплатное образование и лечение, трудоустройство, и прочие социальные блага.

Точно так поступил Саакашвили с Абхазией и Осетией. После того, как все возможные контакты были потеряны, он просто сделал бесплатное лечение для жителей этих регионов.

Абхазы имея российские паспорта были вынуждены лежать, как бездомные, в сочинских больницах, в коридорах, потому, что прописки у них в этих паспортах, что им "заботливо" выдала Россия не было. А Саакашвили сделал так, чтобы больных из Абхазии клали в современные больницы, лечили профессиональные врачи, с использованием суперсовременного оборудования и совершенно бесплатно. Некоторых из этих больных вертолетом встречали в Зугдиди после перехода моста из Абхазии.

Я все это к тому, что противостоять злу злом — бессмысленно. Зло победит только добро. Когда люди поймут, что им этот русский паспорт нафиг не сдался, они его не станут брать. А те, кому он нужен, ну пускай берут.

И вот есть у меня надежда, что Зеленский будет действовать именно по этому сценарию. Не тупо воевать, пытаясь силой заставить граждан отказаться от получения паспортов России, а создавать условия для того, чтобы этим гражданам самим захотелось оставаться в составе Украины, а не России.

Власти Украины в ответ обратились в ООН с жалобой на нарушение Москвой минских соглашений. Штаб Зеленского выступил с заявлением, в котором говорится, что новый президент поспособствует решению проблем переселенцев и поддержке связей с жителями территорий, контролирующихся сепаратистами.

Остап Кармоди

Это одновременно проверка Зеленского на слабость и проверка Порошенко на вшивость.

Зеленский должен как можно скорее на это отреагировать и объяснить, каким он видит ответ Украины на эту российскую провокацию.

Но и Порошенко, который всё ещё президент и будет им оставаться ещё больше месяца (вероятной датой инаугурации Зеленского называют 28 мая), если в нем действительно есть хоть что-то от предвыборного образа мудрого и ответственного государственного деятеля, должен уже сейчас принимать какие-то конкретные меры для нейтрализации возможной угрозы от раздачи российского гражданства. Основная ответственность лежит сейчас именно на нём, как на действующем главе государства.

Иван Яковина

Мне кажется, сейчас было бы правильно Зеленскому встретиться с Порошенко и сделать совместное заявление по Донбассу.

Очень важно сейчас единство показать.

Юрий Касьянов

А чего все так возбудились из-за раздачи Россией своих паспортов на оккупированных территориях?.. Напомню, что Россия раздаёт там много ещё чего своего: свои деньги, свою власть, своё оружие. Там уже повсюду Россия. И если мы не можем или не хотим сражаться за свои земли, то их отберут - Россия, Венгрия, Польша, Беларусь... - кто угодно. И тогда российские, венгерские, польские паспорта - логичный конец истории. А если мы таки собираемся дать по зубам супостату и восстановить границы, то получателей российского гражданства надо лишать украинского уже сегодня. А не рыдать перед журналистами и жаловаться в ООН.

Российские комментаторы тем временем подсчитывают, во сколько обойдутся государству новые граждане.

​Сергей Митрофанов

А пенсии будут прилагаться к гражданству, потому что это лишает их украинской пенсии?

Федор Крашенинников

Давайте честно: Путину нужны избиратели и он их себе и добавляет. Пенсионеры из ЛДНР - это с гарантией🤷‍♂️

Российским пенсионерам придется еще туже затянуть пояса.

Павел Пряников

Граждане ОРДиЛО смогут по упрощённой процедуре получить российское гражданство, согласно президентскому указу. Можно посчитать, во сколько обойдётся пенсионной системе России наделение российским паспортом всех пенсионеров оттуда. Официально в ДНР 679 тыс. пенсионеров, в ЛНР 438 тыс. Т.е. в общей сложности 1,1 млн. пенсионеров. Даже если платить им минималку в 8 тыс. руб., это 100 тыс. в год на каждого, а на всех пенсионеров – 110 млрд. руб. в год из ПФР.

Игорь Мышалов

Было бы справедливо ополченцам с 45 лет и военные пенсии, плюс льготы год за два. Они больше чем у гражданских.

Митя Алешковский

...Особенно смешно звучат возгласы всяких пропагандистов, о том, что мол, Россия на русских не экономит, поэтому не надо считать сколько нашему бюджету дополнительных денег будет стоить этот шаг.

Специально для этих людей я хочу напомнить, что в России нет денег для лечения русских (и всех других национальностей) детей, стариков и людей обычного возраста, и хочу напомнить, что мы собираем эти деньги всем миром, чтобы дать людям шанс выжить. А иногда и для того, чтобы дать им шанс спокойно и без боли умереть.

Есть и мнение, что на практике воспользоваться новыми возможностями может оказаться непросто - указ указом, а неповоротливую и человеконенавистническую российскую бюрократию никто не отменял.

Кирилл Шулика

Указ по гражданству жителям ЛНР и ДНР, во-первых, формальность. Потому что документы хоть и по сокращенному сроку, но рассматриваются. Поэтому если в Гугле не забанили, поищите такие истории, их миллион. Рассмотрели и отказали, идите на фиг.

Аркадий Кайданов

...Тысячи русских из бывших союзных республик годами уже в России не могут получить гражданство, над ними изгаляется каждый вонючий столоначальник - этот человеческий материал не вполне люди получается, они - второго сорта, стратегически они нам без надобности?

Эль Мюрид

Путин подписал указ, распространяющий правила получения гражданства РФ по упрощенной процедуре, на жителей ДНР и ЛНР. Понятно, что сами ДНР и ЛНР поименованы как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", так что линия на непризнание республик остается без изменений. Упрощенный порядок тем не менее предполагает предоставление довольно внушительного перечня документов, среди которых есть и такие, которые могут вызвать процедурные тупики , так как непризнание ДНР и ЛНР автоматически создаёт сложности с признанием разного рода аусвайсов, выдаваемых органами управления этих непризнанных территорий.

В любом случае это не раздача паспортов, тем более массовая, о которой взахлеб уже пять лет вещают пропагандисты. Упрощенная процедура все равно предполагает выезд на территорию России, и только здесь можно будет подать соотвтствующее заявление. Два миллиона человек такого рода мероприятие вряд ли осилят, да и зачем? Гражданство РФ имеет смысл лишь для тех, кто намерен выехать на постоянное место жительства в Россию. Остальным это гражданство может аукнуться в будущем, когда территории в итоге отойдут обратно Украине.

Кстати, примерно по той же причине столь же рискованно приобретать теперь недвижимость в Крыму - кто знает, что там будет в дальнейшем. Купить дом или квартиру можно, а потом случись что - документ, выданный "оккупационной властью", признают недействительным и привет. Неурегулированные статусы тем и чреваты, что создают риски и неопределенности, с которыми ничего невозможно поделать. Бизнес, кстати, именно поэтому без интереса рассматривает Крым, а кто идет туда, исходит из принципа "три дня на грабеж" - долгосрочные проекты на территории, с которой неясно, что будет в дальнейшем, невозможны. С Путина какой спрос? Он затеял всю эту историю, чтобы выйти весь в белом и сказать: "Добро пожаловать в родную гавань". И щедро отсыпать друзьям бюджетные триллионы. А с остальным - да хоть трава не расти. Хоть камни с неба.

Скептически восприняли новый указ и в Донбассе, утверждает ​Андрей Дихтяренко:

Коротко про так называемую "раздачу российских паспортов в ЛДНР":

1. Пробежался по местным пабликам и группам. Настроение там однозначно скептическое - люди в оккупации, бегло изучив российское законодательство, убеждаются, что их ждёт тягомотная процедура, порядок которой зависит от обоснованности претензий на российское подданство (всплывают аббревиатуры РВП, ПНЖ и упоминается такая же малоинтересная программа "воссоединения соотечественников", как образец). То есть, всем раздавать паспорта направо и налево не будут, - это по ту сторону линии разграничения понимают прекрасно.

2. В ход моментально идут экзотические теории про эрзац-паспорта ограниченного действия и грядущее разделение населения ОРДЛО на "элиту" (силовики + чиновники), которую обеспечат российскими паспортами по ускоренной процедуре, и простых неграждан, которых отправят по длинному пути.

Повторюсь, эйфории не наблюдается. И вообще, такое впечатление, что по эту сторону линии разграничения новость про "раздачу паспортов" произвела куда больший эффект.

3. Темники про раздачу паспортов (в начале апреля, якобы сразу после первого тура выборов), активно разгоняли в марте. А между двумя турами эту тему вдруг резко притормозили на официальном уровне - я делал об этом сюжет для Донбасс Реалии.

Ну и у нас возникал вопрос, разыграют ли эту карту после победы Зе? Разыграли. Думаю, что повлияли результаты Зе на Донбассе (моя родная Луганская область, например, дала Зеленскому больше всего процентов).

В Кремле испугались, что простые неграждане ОРДЛО, слишком уж преисполнятся необоснованных надежд на скорое воссоединение с остальной частью страны. Эти надежды нужно было перебить своим информповодом. Перебили, как смогли. А возымеет ли эта новость эффект - смотри пункт 1.