ЕСПЧ вынес первое решение по делу об акции "Он вам не Димон"

Европейский суд по правам человека впервые принял решение о выплате компенсации в связи с акцией протеста "Он вам не Димон" в России 26 марта 2017 года.

ЕСПЧ вынес решение по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой. Её обвинили в призывах к участию в несогласованном митинге, назначили ей штраф и обязательные работы. ЕСПЧ постановил во вторник, что в деле Дмитриевой Россия нарушила пять статей Европейской конвенции по правам человека, и обязал выплатить ей компенсацию в размере 12500 евро. Ей также должны компенсировать 2650 евро судебных расходов Об этом сообщает правозащитная организация "Апология протеста".