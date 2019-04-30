Гуайдо прибыл на военную базу и призвал армию поддержать протесты

В Венесуэле глава парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный США и рядом других стран легитимным главой государства, заявил о начале "финальной фазы" свержения режима президента Николаса Мадуро.

Гуайдо, как сообщает Reuters, прибыл на базу военно-воздушных сил в Каракасе в сопровождении поддерживающих его военных.

Ранее во вторник он опубликовал видео, на котором, выступая в окружении людей в военной форме, призвал армию присоединиться к протестам против Мадуро. Сторонники Гуайдо намерены провести массовую акцию протеста 1 мая.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что "небольшая группа", как он выразился, "предателей" в рядах вооружённых сил попыталась устроить переворот в стране.

Острая фаза противостояния продолжается в Венесуэле с января, когда Гуайдо обвинил Мадуро в узурпации власти и принёс присягу в качестве временного президента. Рычаги управления страной и силовыми структурами остаются в руках Мадуро, которого поддерживают Куба, Россия, Китай и Турция. США, большинство стран Латинской Америки и ЕС поддерживают Гуайдо.