Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого многие страны признают временным президентом страны, призвал сторонников провести крупнейшую акцию протеста в истории Латинской Америки. Таким образом он рассчитывает продолжить давление на действующего главу государства Николаса Мадуро, в легитимности которого сомневается оппозиция и большая часть мирового сообщества.

В своём твитере Гуайдо предложил населению выйти на акцию протеста 1 мая. В записи он использует хештег 1M, что можно расшифровать как “1 мая” и одновременно — как “1 миллион” (возможная цель акции по числу выведенных на улицу людей).

На митинге в пятницу в Каракасе Гуайдо заявил, что власти придётся выслушать людей, собравшихся на майскую демонстрацию, передаёт агентство Reuters. Он не уточнил, куда пойдут протестующие, но некоторые из присутствовавших высказали предположение, что они должны пройти маршем к президентскому дворцу, сообщает агентство.