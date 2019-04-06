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Мир

Хроника объявленной революции. Мадуро ждет Путина или свержения

Участники одной из антиправительственных манифестаций в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готовится к началу в субботу, 6 апреля, непонятной операции "Свобода", с помощью которой оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо, признанным временным лидером страны США и большинством стран Европы и Латинской Америки, собирается отстранить его от власти.

О начале 6 апреля операции Libertad ("Свобода"), которая имеет своей конечной целью прекращение правления Николаса Мадуро, чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и "боливарианской революции", спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил еще в конце марта.

Об этом он написал в своем твиттере, однако без объяснений каких-либо подробностей – очевидно, за исключением его самого и его ближайшего окружения, никто в Венесуэле не знает, в чем, собственно, она будет заключаться.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы, с уже сформированными Комитетами помощи и свободы (которые должны заняться мобилизацией протестов. – РС). Спасение Венесуэлы – в наших руках!"

4 и 5 апреля в Москве, которая, наряду с Китаем, Ираном и Кубой, остается главной союзницей боливарианского режима на международной арене, прошло очередное заседание так называемой Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, а также российско-венесуэльский "бизнес-форум". На нем представлявший Мадуро вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес передал приглашение посетить Каракас президенту России, подчеркнув, что именно Владимир Путин – всегда самый желанный иностранный гость в его стране. "Могу сказать, что президента Российской Федерации всегда ждут в Венесуэле", – сказал он журналистам.

Противостояние оппозиционеров и военных на пограничном переходе с Бразилией
Противостояние оппозиционеров и военных на пограничном переходе с Бразилией

Еще 24 марта в Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России – Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолётов в мире Ан-124, доставивших в Венесуэлу 99 российских военных и около 35 тонн груза. По данным СМИ, группу возглавляет начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу неизвестна, хотя Каракас и Москва заявили, что скоро начнут обсуждение совместной программы повышения обороноспособности боливарианской республики. "У нас сотрудничество с Россией во многих сферах, и в военной сфере также. Это сотрудничество продолжится", – сказал сейчас Рикардо Менендес в Москве, отвечая на вопрос, планирует ли правительство Николаса Мадуро закупать новые российские вооружения.

4 апреля также находящийся в Москве заместитель министра иностранных дел Венесуэлы, один из очень близких к Николасу Мадуро людей, Иван Хиль не исключил прибытия в его страну из России новых военных миссий, добавив, что точных сроков пребывания российских военных в Венесуэле никто не называл: "Они здесь будут столько, сколько потребуется. Все будет зависеть от их работы. Наверняка прибудут новые миссии".

Российский военный самолет на аэродроме вблизи Каракаса. 24 марта
Российский военный самолет на аэродроме вблизи Каракаса. 24 марта

В составе группы переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть много специалистов сил специального назначения, в частности по кибербезопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве США. В Вашингтоне полагают, что в их задачи входит поддержка спецслужб, верных Николасу Мадуро, и помощь им в слежке за оппозицией и в охране кибер- и инфраструктуры правительства.

Как полагает сам Николас Мадуро, его противники внутри Венесуэлы и их союзники за границей сейчас пытаются организовать в стране "электрический переворот" с целью провоцирования беспорядков, свершая кибератаки на энергосистему. Выступая 5 апреля с очередным телеобращением (Мадуро произносит их по два-три каждый день), он заявил: "Враги революции хотят оставить всю страну без электричества, а значит, оставить наш народ и без водоснабжения, довести его до состояния полного разочарования и насилия".

Жители обесточенного Каракаса, где нет и водоснабжения, собирают жидкость из городской сточной канавы
Жители обесточенного Каракаса, где нет и водоснабжения, собирают жидкость из городской сточной канавы

31 марта в Венесуэле произошло пятое отключение электроэнергии за месяц, затронувшее не менее 20 из 23 штатов страны и столицу. Боливарианские власти в этой связи ввели по всей стране специальный режим ограниченного потребления электроэнергии на 30 дней. На фоне очередного блэкаута и проблем с подачей воды в Каракасе возобновились массовые протесты.

Демонстранты собрались в центре города и направились к резиденции Николаса Мадуро, территорию вокруг которой патрулируют бойцы Национальной гвардии и бронетехника. Каждый день в столице Венесуэлы возникают спорадические перестрелки между активистами проправительственных группировок в гражданской одежде и участниками протестов.

5 апреля в том же телеобращении Николас Мадуро распорядился создать по всей стране пункты сбора воды на случай новых сбоев с подачей электроэнергии, которые, по его словам, вызваны атаками извне. "Я настаиваю на том, чтобы все венесуэльцы на данном этапе борьбы против империалистических атак занимались экономией воды и организацией ее запасов на уровне общин". Мадуро призвал народ запасать воду во всех доступных емкостях и отдал приказ последней еще работающей фабрике по производству цистерн и баков для воды увеличить производство: "Необходимо заполнить всю Венесуэлу этими баками в этой фазе нашей великой борьбы".

4 апреля подконтрольные чавистам Верховный суд и Генеральная прокуратура Венесуэлы начали процесс уголовного преследования Хуана Гуайдо, после того как марионеточное Национальное учредительное собрание (аналог Национальной ассамблеи, альтернативный "второй парламент", не признанный никем в мире. – РС) лишило лидера оппозиции депутатской неприкосновенности. На заседании этого собрания, которое транслировалось в прямом телеэфире, его депутаты, члены PSUV, выкрикивали оскорбления в адрес Гуайдо: "Пусть предатель заплатит за все, что сделал! Как мы поступаем с мерзавцами? Ставим их к стенке!" В ответ сам Хуан Гуайдо заявил, что его не пугает перспектива оказаться за решеткой и что он не прекратит своей борьбы с режимом Николаса Мадуро и его "инквизицией". При этом лидер оппозиции не исключил, что чавистские спецслужбы могут в ближайшее время арестовать или просто тайно похитить его.

Хуан Гуайдо приветствует сторонников. Каракас, 2 апреля
Хуан Гуайдо приветствует сторонников. Каракас, 2 апреля

В тот же день, 4 апреля, Сенат США заявил о намерении выделить 400 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Венесуэле и о планах ужесточить санкции против правительства Николаса Мадуро. 15 американских сенаторов, среди них и республиканцы, и демократы, внесли на рассмотрение Верхней палаты Конгресса законопроект об оказании чрезвычайной помощи Венесуэле.

По словам сенатора Боба Менендеса, предусматриваемые законопроектом меры помогут народу Венесуэлы и предоставят инструменты для мирного урегулирования кризиса в стране. В рамках этого предложения США предоставят Венесуэле 200 миллионов долларов добавочной помощи – преимущественно на гуманитарные нужды, и 200 миллионов долларов соседним странам, принимающим беженцев из Венесуэлы, в основном Колумбии. Законопроект также предписывает Госдепартаменту США провести консультации с европейскими странами, с тем чтобы убедить их ввести санкции против режима Мадуро, схожие с санкциями Соединенных Штатов. В случае принятия законопроекта будут также введены ограничения на выдачу виз США членам семей высокопоставленных чиновников правительства Мадуро.

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