Хроника объявленной революции. Мадуро ждет Путина или свержения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готовится к началу в субботу, 6 апреля, непонятной операции "Свобода", с помощью которой оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо, признанным временным лидером страны США и большинством стран Европы и Латинской Америки, собирается отстранить его от власти.

О начале 6 апреля операции Libertad ("Свобода"), которая имеет своей конечной целью прекращение правления Николаса Мадуро, чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и "боливарианской революции", спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил еще в конце марта.

Об этом он написал в своем твиттере, однако без объяснений каких-либо подробностей – очевидно, за исключением его самого и его ближайшего окружения, никто в Венесуэле не знает, в чем, собственно, она будет заключаться.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы, с уже сформированными Комитетами помощи и свободы (которые должны заняться мобилизацией протестов. – РС). Спасение Венесуэлы – в наших руках!"

4 и 5 апреля в Москве, которая, наряду с Китаем, Ираном и Кубой, остается главной союзницей боливарианского режима на международной арене, прошло очередное заседание так называемой Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, а также российско-венесуэльский "бизнес-форум". На нем представлявший Мадуро вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес передал приглашение посетить Каракас президенту России, подчеркнув, что именно Владимир Путин – всегда самый желанный иностранный гость в его стране. "Могу сказать, что президента Российской Федерации всегда ждут в Венесуэле", – сказал он журналистам.

Еще 24 марта в Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России – Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолётов в мире Ан-124, доставивших в Венесуэлу 99 российских военных и около 35 тонн груза. По данным СМИ, группу возглавляет начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу неизвестна, хотя Каракас и Москва заявили, что скоро начнут обсуждение совместной программы повышения обороноспособности боливарианской республики. "У нас сотрудничество с Россией во многих сферах, и в военной сфере также. Это сотрудничество продолжится", – сказал сейчас Рикардо Менендес в Москве, отвечая на вопрос, планирует ли правительство Николаса Мадуро закупать новые российские вооружения.

4 апреля также находящийся в Москве заместитель министра иностранных дел Венесуэлы, один из очень близких к Николасу Мадуро людей, Иван Хиль не исключил прибытия в его страну из России новых военных миссий, добавив, что точных сроков пребывания российских военных в Венесуэле никто не называл: "Они здесь будут столько, сколько потребуется. Все будет зависеть от их работы. Наверняка прибудут новые миссии".

В составе группы переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть много специалистов сил специального назначения, в частности по кибербезопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве США. В Вашингтоне полагают, что в их задачи входит поддержка спецслужб, верных Николасу Мадуро, и помощь им в слежке за оппозицией и в охране кибер- и инфраструктуры правительства.

Как полагает сам Николас Мадуро, его противники внутри Венесуэлы и их союзники за границей сейчас пытаются организовать в стране "электрический переворот" с целью провоцирования беспорядков, свершая кибератаки на энергосистему. Выступая 5 апреля с очередным телеобращением (Мадуро произносит их по два-три каждый день), он заявил: "Враги революции хотят оставить всю страну без электричества, а значит, оставить наш народ и без водоснабжения, довести его до состояния полного разочарования и насилия".

31 марта в Венесуэле произошло пятое отключение электроэнергии за месяц, затронувшее не менее 20 из 23 штатов страны и столицу. Боливарианские власти в этой связи ввели по всей стране специальный режим ограниченного потребления электроэнергии на 30 дней. На фоне очередного блэкаута и проблем с подачей воды в Каракасе возобновились массовые протесты.

Демонстранты собрались в центре города и направились к резиденции Николаса Мадуро, территорию вокруг которой патрулируют бойцы Национальной гвардии и бронетехника. Каждый день в столице Венесуэлы возникают спорадические перестрелки между активистами проправительственных группировок в гражданской одежде и участниками протестов.

5 апреля в том же телеобращении Николас Мадуро распорядился создать по всей стране пункты сбора воды на случай новых сбоев с подачей электроэнергии, которые, по его словам, вызваны атаками извне. "Я настаиваю на том, чтобы все венесуэльцы на данном этапе борьбы против империалистических атак занимались экономией воды и организацией ее запасов на уровне общин". Мадуро призвал народ запасать воду во всех доступных емкостях и отдал приказ последней еще работающей фабрике по производству цистерн и баков для воды увеличить производство: "Необходимо заполнить всю Венесуэлу этими баками в этой фазе нашей великой борьбы".

4 апреля подконтрольные чавистам Верховный суд и Генеральная прокуратура Венесуэлы начали процесс уголовного преследования Хуана Гуайдо, после того как марионеточное Национальное учредительное собрание (аналог Национальной ассамблеи, альтернативный "второй парламент", не признанный никем в мире. – РС) лишило лидера оппозиции депутатской неприкосновенности. На заседании этого собрания, которое транслировалось в прямом телеэфире, его депутаты, члены PSUV, выкрикивали оскорбления в адрес Гуайдо: "Пусть предатель заплатит за все, что сделал! Как мы поступаем с мерзавцами? Ставим их к стенке!" В ответ сам Хуан Гуайдо заявил, что его не пугает перспектива оказаться за решеткой и что он не прекратит своей борьбы с режимом Николаса Мадуро и его "инквизицией". При этом лидер оппозиции не исключил, что чавистские спецслужбы могут в ближайшее время арестовать или просто тайно похитить его.

В тот же день, 4 апреля, Сенат США заявил о намерении выделить 400 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Венесуэле и о планах ужесточить санкции против правительства Николаса Мадуро. 15 американских сенаторов, среди них и республиканцы, и демократы, внесли на рассмотрение Верхней палаты Конгресса законопроект об оказании чрезвычайной помощи Венесуэле.

По словам сенатора Боба Менендеса, предусматриваемые законопроектом меры помогут народу Венесуэлы и предоставят инструменты для мирного урегулирования кризиса в стране. В рамках этого предложения США предоставят Венесуэле 200 миллионов долларов добавочной помощи – преимущественно на гуманитарные нужды, и 200 миллионов долларов соседним странам, принимающим беженцев из Венесуэлы, в основном Колумбии. Законопроект также предписывает Госдепартаменту США провести консультации с европейскими странами, с тем чтобы убедить их ввести санкции против режима Мадуро, схожие с санкциями Соединенных Штатов. В случае принятия законопроекта будут также введены ограничения на выдачу виз США членам семей высокопоставленных чиновников правительства Мадуро.