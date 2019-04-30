ФСБ занялась делом об умышленном загрязнении трубопровода "Дружба"

Загрязнение в трубопроводе "Дружба" произошло в связи с умышленным сливом нефти, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава компании "Транснефть" Николай Токарев.
По его словам, служебное внутрикорпоративное расследование показало, что мошенническая схема была организована через частное предприятие в Самаре. Все материалы направлены в управление ФСБ по Самарской области, которое уже начало следственные действия.
В свою очередь, Владимир Путин отметил, что из-за произошедшего российская сторона понесла серьёзные имиджевые и экономические потери. Он посоветовал Токареву "менять систему", раз самоконтроля качества нефти в магистральных нефтепроводах оказалось недостаточно. Путин также заявил о том, что подключит к расследованию причин загрязнения российской нефти специальные службы.
Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявлял, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "СамараТрансНефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей. В самарской компании отрицают все обвинения и собираются обратиться в суд.
- 19 апреля в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества поступающей из России нефти, которая транспортируется по трубопроводу "Дружба" в направлении Белоруссии - и далее в Польшу и Германию, а через Украину – в Словакию, Чехию и Венгрию. В нефти было обнаружено многократное превышение хлорорганики. В связи с этим белорусская сторона сократила поставки нефтепродуктов в другие страны.
- 22 апреля руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило о выходе из строя дорогостоящего оборудования из-за некачественного сырья. После этого Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизельного топлива, а Польша, Германия и Украина – транзит сырой российской нефти. Минск оценил ущерб от загрязнения в 100 миллионов долларов, заявив, что полное восстановление трубопровода "Дружба" потребует нескольких месяцев.
- Издание The Bell отмечает, что прекращение поставок нефти из России в Европу уже вызвало рост цен на неё на мировом рынке.
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