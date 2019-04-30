ФСБ занялась делом об умышленном загрязнении трубопровода "Дружба"

Загрязнение в трубопроводе "Дружба" произошло в связи с умышленным сливом нефти, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава компании "Транснефть" Николай Токарев.

По его словам, служебное внутрикорпоративное расследование показало, что мошенническая схема была организована через частное предприятие в Самаре. Все материалы направлены в управление ФСБ по Самарской области, которое уже начало следственные действия.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что из-за произошедшего российская сторона понесла серьёзные имиджевые и экономические потери. Он посоветовал Токареву "менять систему", раз самоконтроля качества нефти в магистральных нефтепроводах оказалось недостаточно. Путин также заявил о том, что подключит к расследованию причин загрязнения российской нефти специальные службы.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявлял, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "СамараТрансНефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей. В самарской компании отрицают все обвинения и собираются обратиться в суд.