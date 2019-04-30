Врачи в Окуловке прекратили итальянскую забастовку

Сотрудники станции скорой помощи в городе Окуловка Новгородской области приняли решение прекратить итальянскую забастовку. Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщила член профсоюза "Альянс врачей", диспетчер станции Окуловской Центральной районной больницы Светлана Кузнецова.

Решение о прекращении забастовки медики приняли после собрания 30 апреля. На нём фельдшерам сообщили о присоединении к станции скорой помощи в Боровичах, работающей независимо от районной больницы. Медики называют это победой и надеются на улучшения условий труда. По словам Кузнецовой, фельдшеры из Боровичей рассказали, что у них лучше снабжение и выше зарплаты, им выдают премии и спецодежду.

Медики Окуловки из "Альянса врачей" объявили забастовку в середине марта, отказавшись от работы сверх должностных обязанностей. Причиной стала так называемая оптимизация здравоохранения в Новгородской области, в связи с которой несколько районных больниц были присоединены к соседним, ликвидирован круглосуточный стационар, а амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в отдалённых деревнях и сёлах планировалось заменить мобильными комплексами, которые будут приезжать на обследование населения раз в несколько месяцев. Также одним из требований забастовщиков было установление уровня зарплаты в соответствии с "майскими указами" президента России Владимира Путина.

В ответ подконтрольные правительству Новгородской области СМИ начали кампанию по дискредитации "Альянса врачей". Полиция несколько раз задерживала участников забастовки.