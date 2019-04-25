В Новгороде бастующих медиков заперли на станции скорой помощи

В городе Окуловка Новгородской области заперли станцию скорой помощи вместе с бастующими фельдшерами и водителями. В этом же здании находится женская консультация. Фельдшеры и посетители были вынуждены выходить через окно и пользоваться стремянкой.

По словам представителей "Альянса врачей", оставили только выход в грузовой лифт. Остальные выходы открыли в течение дня. В областном Минздраве пояснили, что это подготовка к работе в условиях повышенной готовности накануне майских праздников. Но сотрудники утверждают, что заперли выходы впервые, и это может быть связано с итальянской забастовкой медиков.

Забастовка сотрудников станции скорой помощи началась после получения медиками зарплаты за март, которая составила 11-14 тысяч рублей. Они требуют повысить оклад на 100 процентов. Забастовку медики намерены продолжать до выполнения своих требований. При этом, по меньшей мере, шесть сотрудников написали заявления об увольнении.

Итальянская забастовка – форма протеста, при которой сотрудники выходят на работу, но предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них.

В Новгородской области в конце 2018 года объявлена так называемая оптимизация здравоохранения. Несколько районных больниц присоединены к соседним, ликвидирован круглосуточный стационар. Амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в отдалённых деревнях и сёлах заменят мобильными комплексами, которые будут приезжать на обследование населения раз в несколько месяцев. В Окуловской ЦРБ сократили план по госпитализации с 2050 до 1285. Медики беспокоятся, что вслед за этим будут сокращены врачебные ставки.