Порошенко сообщил, что договорился с Зеленским о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что договорился о встрече с Владимиром Зеленским, победившим на прошедших президентских выборах.

На своей странице в Фейсбуке Порошенко написал, что во вторник позвонил своему преемнику и поздравил того с победой, после чего они договорились вскоре встретиться и обсудить политику на российском направлении.

"Соперничество на выборах осталось в прошлом, - заявил Порошенко. - Мы не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у избранного президента".

Порошенко отметил, что оба президента должны продемонстрировать всем партнерам Украины единую позицию в то время, когда Кремль раздаёт российские паспорта на оккупированных территориях. По мнению действующего главы государства, таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России.

Порошенко также пообещал, что последние недели своих президентских полномочий посвятит ужесточению санкций против России.

30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально ​объявила, что новым президентом страны избран Владимир Зеленский. Во втором туре выборов он набрал 73,22 процентов голосов, за Петра Порошенко проголосовали 24,45 процентов избирателей.

За исключением Львовской области, соперник Петра Порошенко победил во всех регионах Украины. При этом действующий глава страны обогнал Зеленского на избирательных участках за рубежом. В России голосование не проводилось.

Итоговый протокол подписали представители кандидатов в президенты. Жалоб, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосования, не было.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ЦИК специально тянет время с подведением итогов выборов, чтобы Верховная рада не успела назначить инаугурацию нового президента до 27 мая, ведь в случае, если она будет назначена позднее, Зеленский не сможет издать указ о роспуске парламента.

По украинским законам президент имеет право распустить Раду не позднее чем за полгода до истечения её полномочий. Полномочия нынешнего украинского парламента истекают 27 ноября.

Верховная рада может назначить инаугурацию нового президента Украины в любой день в течение 30 дней с момента оглашения официальных результатов.