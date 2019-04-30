Министр внешней торговли и IT Эстонии Марти Куузик ушёл в отставку на следующий день после назначения. Об этом сообщает издание "Делфи". В правительстве Куузик представлял консервативную праворадикальную партию ЭКРЕ, выступающую против иммиграции, однополых браков и натурализации иностранцев.

В марте в Эстонии прошли парламентские выборы, ЭКРЕ набрала на них 17,8 процентов голосов, удвоив своё представительство в парламенте. Партия только во второй раз прошла парламент и уже стала второй по представительству в правительстве страны, получив пять министерских портфелей. В понедельник газета Eesti Ekspress опубликовала материал, согласно которому новый министр испытывает проблемы с алкоголем годами терроризировал свою бывшую жену. В публикации утверждается, что Куузик несколько раз избивал свою жену, развёлся с ней в позапрошлом году, но после развода сломал ей руку в январе прошлого года.

Куузик отрицает все обвинения в свой адрес и называет их травлей политических соперников, пишет "Делфи". Его бывшая жена сначала согласилась общаться с журналистами, но потом отказалась, заявив, что все обвинения в адрес политика — попытка его очернить.

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд демонстративно встала и вышла из зала во время присяги Куузика на должность министра, он был вынужден кланяться пустому стулу, — сообщает "Настоящее время".

Перед выборами Куузик и его бывшая жена объявили о воссоединении семьи. По факту публикации о домашнем насилии начато уголовное производство, полиция и прокуратура проверяют факты, изложенные в тексте.