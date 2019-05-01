"Ночные волки" прибыли в Польшу в рамках мотопробега ко Дню Победы

В Польшу прибыли члены зарегистрированного в России провластного байкерского клуба "Ночные волки", сообщают местные СМИ. Среди приехавших нет российских членов клуба – большинству из них Евросоюз с 2014 года запрещает въезд для участия в ежегодных мотопробегах.

Байкеры находятся в стране по дороге в Берлин, куда они едут в рамках мотопробега "Дороги Победы – 2019". Они остановились в Варшаве, где возложили цветы на местном кладбище советских солдат и перед Могилой Неизвестного Солдата в центре города.

По данным агентства ТАСС, польские пограничники пропустили в страну около 30 байкеров из Польши и Италии. При этом лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (также известен под псевдонимом Хирург) участвовал в мотопробеге только на участке Москва – Брест, поскольку ему запрещен въезд в Евросоюз.

Европейские члены "Ночных волков" планируют завершить мотопробег в Берлине, в годовщину окончания Второй мировой войны 9 мая.

16 марта байкеры клуба организовали мотопробег в аннексированном Севастополе, накануне годовщины аннексии Россией Крыма. Отдельные члены "Ночных волков" находятся под западными санкциями за поддержку боевых действий пророссийских сил на Украине. Лидер группы Александр Залдостанов удостоен нескольких российских орденов, в том числе медали "За возвращение Крыма" Минобороны России.

Действия участников клуба, которые регулярно пытаются совершать мотопробеги по Европе, воспринимаются в Евросоюзе как провокационные и политически мотивированные. "Ночные волки" утверждают, что изучают историю и наследие России, в том числе за рубежом.