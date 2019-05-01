Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции российского интернета. Документ опубликован на сайте правовой информации. За исключением нескольких положений – в частности, о создании национальной системы доменных имен – он вступит в силу с 1 ноября.

Закон предполагает создание технической возможности российскому сегменту сети работать автономно от мирового интернета. Координировать его исполнение будет Роскомнадзор, а утверждать порядок установки и эксплуатации защитных средств в сети оператора – правительство России.

Авторы законопроекта – глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой – заявляли, что он подготовлен "с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Критики документа опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.

Международные правозащитные организации призывали Владимира Путина не подписывать закон. В совместной декларации "Репортёров без границ" и Human Rights Watch подчёркивалось, что он нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и пакт ООН о гражданских и политических правах, которые подписывала Россия.

Ряд интернет-компаний также критиковали закон. В частности, директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов заявил, что технология, которая разрабатывается для его исполнения, "ухудшит работу сервисов", а гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин отметил, что анализировать весь проходящий трафик не по карману сейчас никому и окончательная стоимость проекта будет "космической".

Изначально авторы закона утверждали, что на его исполнение не потребуется дополнительных затрат из бюджета. Однако позже Андрей Клишас заявил, что на это уйдёт более 20 миллиардов рублей. В то же время в СМИ появилась информация о сумме на десять миллиардов больше.