Правозащитники призвали Путина не одобрять закон об изоляции Рунета

Международные правозащитные организации призвали президента Владимира Путина не подписывать об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России, более известный как закон об изоляции Рунета. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной "Репортерами без границ" и организацией Human Rights Watch.

В пресс-релизе подчеркивается, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и пакт ООН о гражданских и политических правах. Россия подписала эти соглашения и обязана придерживаться их положений, настаивают правозащитники.

По их мнению, главная угроза закона об изоляции Рунета – отсутствие в законопроекте чётких критериев того, в каких случаях станет возможно изолировать российский интернет от мировой паутины. Из-за этого российские власти смогут применять закон на своё усмотрение, считают представители организаций, подписавших письмо к Путину.