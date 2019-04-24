Правозащитники призвали Путина не одобрять закон об изоляции Рунета

Международные правозащитные организации призвали президента Владимира Путина не подписывать об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России, более известный как закон об изоляции Рунета. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной "Репортерами без границ" и организацией Human Rights Watch.
В пресс-релизе подчеркивается, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и пакт ООН о гражданских и политических правах. Россия подписала эти соглашения и обязана придерживаться их положений, настаивают правозащитники.
По их мнению, главная угроза закона об изоляции Рунета – отсутствие в законопроекте чётких критериев того, в каких случаях станет возможно изолировать российский интернет от мировой паутины. Из-за этого российские власти смогут применять закон на своё усмотрение, считают представители организаций, подписавших письмо к Путину.
- Законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России был принят Советом Федерации 22 апреля. До этого его одобрила Государственная дума. По планам закон должен вступить в силу в ноябре этого года – за исключением положений о криптографической защите информации, а также национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.
- Координировать исполнение закона должен Роскомнадзор, а утверждать порядок установки и эксплуатации защитных средств в сети оператора – правительство России.
- В Госдуме заявляют, что законопроект подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".
- Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. В нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.