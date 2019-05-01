Киев: указы Путина о выдаче паспортов украинцам - юридически ничтожны

Указы президента России о выдаче гражданам Украины российских паспортов являются юридически ничтожными и не будут признаны Киевом. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины.

Министерство потребовало от российской стороны отменить все противоправные решения. В российский МИД будет направлена нота протеста.

В украинском МИДе подчеркнули, что Киев продолжит работу с международными партнёрами над усилением санкций в отношении Кремля.

В конце марта в России вступил в силу закон об упрощенной выдаче паспорта жителям государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой или вооружёнными конфликтами на территории.

24 апреля получение гражданства на основе закона было упрощено жителям контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины. Это решение раскритиковали Киев, страны Евросоюза и США. В ответ президент Владимир Путин заявил, что в Кремле обсуждают возможность упростить получение российского паспорта всеми украинцами.

1 мая Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства беженцами с Украины, проживавшими на территории Донбасса в 2014 году. Указ позволяет обратиться за гражданством украинцам, жившим в Донбассе до начала вооружённого конфликта и имеющим легальный статус в России. Москва настаивает, что делает это по гуманитарным соображениями.