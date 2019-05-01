Евросоюз призвал Венесуэлу к сдержанности в отношении протестующих

Международная контактная группа по Венесуэле призвала Каракас к сдержанности и выступила против применения силы по отношению к участникам акций протеста. Об этом говорится заявлении внешнеполитической службы Евросоюза. В ЕС пообещали приложить все силы для поддержки демократии путем проведения свободных выборов в Венесуэле.

30 апреля в Каракасе произошли столкновения сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо с силами безопасности действующего президента Николаса Мадуро. Против участников протеста применили слезоточивый газ. Сам Гуайдо сообщил, что часть военных перешла на его сторону. Однако пока неясно сколько военных поддержало оппозиционера.

Ранее Гуайдо объявил о финальной фазе операции "Свобода", призванной отстранить от власти президента Николаса Мадуро и его правительство. Гуайдо призвал венесуэльцев 1 мая выйти на улицы – на мирный протест.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс поддержали оппозицию и призвали военных перейти на сторону Гуайдо. Помпео в интервью с Fox Business допустил возможную военную поддержку венесуэльской со стороны Вашингтона. 1 мая стало известно, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан отменил визит в Европу из-за кризиса в Венесуэле. Однако в самом Пентагоне заверили, что армия США не получала приказов о подготовке к военным действиям в Венесуэле.

Острая фаза противостояния продолжается в Венесуэле с января. Тогда Гуайдо обвинил Мадуро в узурпации власти и принёс присягу в качестве временного президента. Рычаги управления страной и силовыми структурами остаются в руках Мадуро, которого поддерживают Куба, Россия, Китай и Турция. США, большинство стран Латинской Америки и ЕС поддерживают Гуайдо.